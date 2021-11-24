Doğa ve kültür balıklarının besin değerlerini karşılaştıran rapor açıklandı

Prof. Dr. Dinçer, "Yetiştiricilik yoluyla üretilen çipura ve levrek türlerinde kimyasal kompozisyon, yağ asit kompozisyonu, mineral ve vitamin değerleri açısından genel anlamda doğa örneklerinden benzer ve yüksek değerler tespit edilmiştir." dedi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesi ile Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) iş birliğiyle hazırlanan, deniz ve kültür balıklarının besin değerlerinin karşılaştırmasını içeren "Balık Numuneleri Analiz Raporu" düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

EÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Tolga Dinçer, EİB'de düzenlenen tanıtım toplantısında, "Doğa ve Çiftlik Balıkları (Levrek, Çipura, Türk Somonu ve Atlantik Somonu) Arasındaki Besinsel İçerik ve Farklılıkların Tespiti" konusundaki çalışmasının detaylarını paylaştı.

Dinçer, yetiştiricilik balıklarının Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından sürekli denetlendiğini belirtti.

İlk olarak çipura ile ilgili verileri paylaşan Dinçer, bu türde protein içeriklerinin, doğa ve yetiştiricilik balıklarıyla aynı olduğunu aktardı.

Dinçer, 100 gram doğa ve 100 gram kültür çipurasının enerji oranları kıyaslamasında ise kültür çipurasında enerji oranının 169, doğa çipurasında ise 139 kalori olarak tespit edildiğini belirtti.

Yetiştiricilik ürünü olan çipurada D3, B12, A, B2, B6 ve B3 vitamin değerlerinin de yüksek olduğunu tespit ettiklerini bildiren Dinçer, "100 gram balık etinde yaptığımız hesaplama doğrultusunda doğa çipurasında 0,5 gram, yetiştiricilik çipurasında ise 2,01 gram Omega 3 var." ifadelerini kullandı.

Levrekte de benzer verilerin elde edildiğini anlatan Dinçer, şunları kaydetti:

"Toplam enerji 100 gramda doğa balığında 90 kaloriyken, yetiştiricilikte ise 154 kalori. Burada yetiştiricilik türünün yağlı olmasından kaynaklı bir durum söz konusu. Omega 3'te ise yetiştirilen tür ile doğa türü arasında çok yakın değere sahip. Yağ asidi dağılımında doğada yüzde 29 iken, yetiştiricilikte yüzde 23. 'Yetiştirilen balıkta Omega-3 yoktur.' söylemi doğru bir yaklaşım değil."

"Atlantik somunun Omega 3 değeri, Türk somonuyla eşit"

Son yıllarda somonun da sofralarda yer aldığına dikkati çeken Dinçer, sözlerine şöyle devam etti:

"Atlantik somonu ve Türk somonu kıyaslandığında da ikisinin protein değerlerinin çok yakın olduğu görülüyor. Bizim Türk somonumuz Atlantik somunun altında kalacak bir balık değil. Tezgahta ikisi yan yana görülüyor. Farklı fiyatlarda görülüyor. Bir balıktaki kalite, fiyatının düşük olmasıyla kıyaslanmaz. Onun taze olması ve besinsel değeriyle kıyaslanır. Ham yağ içeriği birbirine yakın. 100 gramda Atlantik somununda 213 kalori varken, Türk somununda 244 kalori değer olduğunu tespit ettik. Atlantik somunun Omega 3 değeri, Türk somonuyla eşit."

Dinçer, incelenen balık türlerinin hiçbirinde ağır metal tespit etmediklerini de kaydetti.

Söz konusu çalışmada kimyasal kompozisyon değerleri, yağ asit kompozisyon dağılımları Omega 3 ve Omega 6 oranları, vitamin, mineral ve ağır metal içeriklerinin incelendiğini aktaran Dinçer, "Yetiştiricilik yolu ile üretilmiş olan çipura ve levrek türlerinde kimyasal kompozisyon, yağ asit kompozisyonu, mineral ve vitamin değerleri açısından genel anlamda doğa örneklerinden benzer ve yüksek değerler tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Diğer konuşmalar

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, sektör olarak 90'ın üzerinde ülkeye su ürünleri ihracatı yaptıklarını söyledi.

Su ürünleri sektörünün yılın 10 ayında 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını bildiren Girit, "Son yıllarda Türk somonu ihracatının da artışıyla çok güzel bir ivme yakaladık. Yılın 10 ayında 117 milyon dolarlık ihracat yapıldı Türk somonunda. Su ürünlerindeki performansın gelecekte de devam edeceğine inanıyoruz. Ürün kalitenizin yanında hizmet kalitenizin de iyi olmasıyla bu başarı geliyor." diye konuştu.

EÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Sunlu ise üniversite ve EİB arasında 4 yıldır uyumlu bir çalışma olduğunu söyledi.

Türkiye'de yıllık balık tüketiminin yaklaşık 6 kilogram olduğunu hatırlatan Sunlu, "Amacımız 6 kilogram tüketimi 24 kilogramlara kadar çıkarmak. Balık tüketiminde istediğimiz rakamların çok uzağındayız. Bazı Uzak Doğu ülkelerinde 70 kiloya kadar çıkıyor. Amacımız su ürünlerini halkımıza doğru şekilde anlatabilmek ve tüketimi artırmak." dedi.