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SAĞLIK

Kovid-19 mRNA aşıları anne sütüyle bebeğe taşınmıyor

Yayınlanma Tarihi: 11.07.2021 16:56 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021 16:55
Kovid-19 mRNA aşıları anne sütüyle bebeğe taşınmıyor

Yapılan bir araştırmada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen mRNA aşılarının anne sütü yoluyla bebeğe geçmediği ifade edildi.

United Press International'ın (UPI) haberine göre, California Üniversitesinden bir grup araştırmacı, emziren annelerin , Pfizer ve gibi mRNA aşısı yaptırdığında aşının bebeklere taşınmadığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, mRNA aşısı yapılmadan önce ve yapıldıktan sonra 7 emziren annenin 4 ila 48 saat sonra süt örnekleri incelendi.

Emziren annelere ait 13 süt örneğinde mRNA'ya rastlanmadı.

Araştırma ekibi, çalışmanın kısıtlı sayıda katılımcıyla yapıldığına vurgu yaparak, daha kapsamlı bir araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Uzmanlar, az miktarda mRNA'nın emzirme yoluyla bebeklere geçse dahi bileşenin "bebeklerin sindirim sistemi tarafından kırılacağını" ifade etti.

Araştırmanın ayrıntıları, Jama Pediatrics adlı tıp dergisinde yayımlandı.

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Etiketler Moderna California Üniversitesinde BioNTech

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