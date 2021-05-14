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SAĞLIK

'de son 24 saatte 11 bin 534 kişinin -19 testi pozitif çıktı

Yayınlanma Tarihi: 14.05.2021 11:45 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 12:03
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

'de son 24 saatte 201 bin 295 -19 testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1217 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu, 55 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 856 bin 763'e yükseldi.

Test sayısı 50 milyon 259 bin 943'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 83 bin 996, vefat sayısı 44 bin 59, ağır hasta sayısı 2 bin 765 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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Etiketler Türkiye Türkiye Günlük Koronavirüs Tablo kovid 19 erişkin yoğun bakım zATÜRRE ventilator kovid

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