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SAĞLIK

BioNTech-Pfizer aşısının 'de 12-15 yaş grubu için değerlendirme süreci başladı

Yayınlanma Tarihi: 04.05.2021 10:14 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 10:13
BioNTech-Pfizer aşısının AB'de 12-15 yaş grubu için değerlendirme süreci başladı

'nin ilaç düzenleyicisi , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş grubunda kullanılmasının onayı için değerlendirmeye başladığını duyurdu.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) yapılan açıklamaya göre, "Comirnaty" adlı aşının 12-15 yaşındaki çocuklarda kullanılabilmesi için yapılan başvurunun ardından başlayan değerlendirme sürecinin haziranda sonuçlanması bekleniyor.

Aşının "hızlandırılmış" değerlendirme sürecinde, 12 yaşından büyük ergenlerin katıldığı klinik çalışmaların sonuçları incelenecek.

Aşı şu anda 16 yaş ve üzerindeki kişilerde kullanılabiliyor. Kovid-19 hastalığının önlenmesinde kullanılan aşı, "mRNA" adı verilen bir molekül içeriyor. Bu molekülde, hastalığa neden olan SARS-CoV-2 virüsünde doğal olarak bulunan "spike" proteini üretilmesine yönelik "talimat" bulunuyor. Aşı, böylece vücudu hastalığa karşı savunmak üzere hazırlıyor.

BioNTech-Pfizer aşısı Aralık 2020'de AB'den onay almış, yıl başında aşının kullanımı başlamıştı.

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Etiketler Avrupa Birliği Avrupa İlaç Ajansı BioNTech / Pfizer aşısı SARS-COV-2 AB Biontech Pfizer kovid 19

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