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SAĞLIK

BM, 'de yaklaşık 11 bin AIDS hastasının hayatta kalma mücadelesi verdiğini açıkladı

Yayınlanma Tarihi: 12.04.2021 11:27 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 11:27
BM, Yemen'de yaklaşık 11 bin AIDS hastasının hayatta kalma mücadelesi verdiğini açıkladı

(BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 'de yaklaşık 11 bin AIDS hastası bulunduğunu bildirdi.

IOM'un yayınladığı raporda, tıbbi malzeme eksikliği yaşanan Yemen'de yaklaşık 11 bin AIDS hastasının hayatta kalma mücadelesi verdiğine dikkat çekildi.

Çatışma ve krizin hüküm sürdüğü Yemen gibi ülkelerde ilaç ve sağlık hizmeti almanın zor olduğuna işaret edilen raporda, ülkede sağlık tesislerinin sadece yüzde 50'sinin tam kapasite çalıştığı belirtildi.

Eylül 2014'ten bu yana İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne olan Yemen'de, açlık ve yoksulluğun yanı sıra sağlık sistemindeki ilaç, ekipman ve çeşitli imkanların yetersizliği nedeniyle hastalığa yakalananlar sağlık kuruluşlarına dahi başvuramıyor.

Dünya Sağlık Örgütünün raporlarına göre, Yemen halkının üçte ikisi sağlık hizmetlerine ulaşmakta sıkıntı yaşıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

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Etiketler Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü İran destekli Husiler İran Yemen Suudi Arabistan

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