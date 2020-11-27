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SAĞLIK

Tıp ve diş hekimliği uzmanlık öğrencileri, olağan dışı hallerde uzmanlık eğitimi dışındaki işlerde görevlendirilebilecek

Yayınlanma Tarihi: 27.11.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 09:22
Tıp ve diş hekimliği uzmanlık öğrencileri, olağan dışı hallerde uzmanlık eğitimi dışındaki işlerde görevlendirilebilecek

'de yayımlanan yönetmeliğe göre, uzmanlık öğrencileri ancak ,, salgın hastalık gibi olağandışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde, eğitim gördüğü kurumda veya aynı ildeki sağlık tesislerinde görevlendirilebilecek.

Tıpta ve diş hekimliğinde öğrenim gören uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemeyecek ancak olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumda veya aynı il içerisindeki sağlık tesislerinde 3 aylık süreler halinde bir yıl içinde en fazla iki defa görevlendirilebilecek.

hazırlanan "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemeyecek. Ancak , baskını, salgın hastalık gibi olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumda veya aynı il içerisindeki sağlık tesislerinde 3 aylık süreler halinde bir yıl içinde en fazla iki defa görev alabilecek.

Bu görevlerde geçen süreler eğitim süresinden sayılacak. Belirtilen haller nedeniyle tezini yetiştiremeyen ve çekirdek eğitim müfredatındaki yetkinliklerini kazanamayan uzmanlık öğrencilerine program yöneticisinin önerisi üzerine eğitim kurumunun akademik kurulu kararı ile 6 aya kadar süre uzatımı verilebilecek.

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Etiketler Resmi Gazete Sağlık Bakanlığınca sel deprem tıp ve Diş hekimlik

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