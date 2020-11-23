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SAĞLIK

Ağız ve Diş Sağlığı Dairesi Başkanlığı kuruldu

Yayınlanma Tarihi: 23.11.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 09:50
Sağlık Bakanlığında Ağız ve Diş Sağlığı Dairesi Başkanlığı kuruldu

Sağlık Bakanlığı bünyesinde, ilk defa diş hekimliği ile ilgili tüm hizmetlerin bir araya getirildiği Ağız ve Diş Sağlığı Dairesi Başkanlığı kuruldu.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Ağız ve Diş Sağlığı Dairesi Başkanlığı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurularak çalışmalarına başladı.

diş hekimliği ile ilgili tüm hizmetlerin tek çatı altında toplandığı Ağız ve Diş Sağlığı Dairesi Başkanlığına, Diş Hekimliği Fakültesinde Dekan Yardımcısı olarak görev yapan Doç. Dr. Emre Korkut getirildi.

Başkanlığın faaliyetleri arasında, koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin planlanarak yürütülmesi, kamu ve özel sektör bünyesinde sunulan sağlık hizmetlerinin standartlarının belirlenmesi yer aldı.

Dairenin diğer faaliyetleri, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık tesislerinin uygunluk tescil ve ruhsat işlemlerinin yürütülmesi, yeni kurulan diş tabibi odalarının onaylanması, Bakanlığa bağlı ilgili sağlık kuruluşlarının yatırım programıyla ilgili görüş bildirilmesi ile aile diş hekimliği uygulaması konusunda fizibilite çalışmaları olarak belirlendi.

KORUYUU UYGULAMALAR AKSATILMADAN YAPILACAK

Bakanlık bünyesinde ilk defa diş hekimliği ile ilgili tüm hizmetleri bir araya getiren kurulmasıyla ağız ve diş hastalıklarının önlenebilmesi için koruyucu uygulamaların yapılması, gelişen rahatsızlıkların ise ertelenmeden tedavi edilmesi amaçlanıyor.

Daire Başkanlığınca yapılacak çalışmalarla ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarında kalite odağında hizmetlerin gerçekleştirilmesi, hizmet sunumunda diş hekimleri ile ağız ve diş sağlığı çalışanlarının taleplerinin karşılanması, çalışan ve hasta memnuniyetinin artırılarak sürdürülmesi, ağız ve diş sağlığı mevzuatı konusunda gelişme sağlanması hedefleniyor.

Koruyucu uygulamaların anne adayına gebelik öncesinde başlanarak gebelik, bebeklik ve çocukluk dönemlerinde aksatılmadan yetkin sağlık çalışanlarınca yapılması da dairenin hizmet alanında yer alıyor.

Bakanlık yetkilileri, diş hekimleri ile ağız ve diş sağlığı çalışanlarının, Kovid-19 salgını sürecinde hem başarılı filyasyon çalışmaları yürüttüğüne hem de sağlık kuruluşlarında hasta tedavilerini gerçekleştirerek görev yaptıklarına dikkati çekti.

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