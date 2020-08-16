Mutfaklarımızın vazgeçilmez bitkilerinden olan fesleğen, hem süs olarak balkonlarımızda hemde yemeklerde kullanılır. Ballıbabagiller familyasından olan fesleğen genellikle Akdeniz ülkelerinde yetişir ve tek yıllık bir bitkidir. Birçok faydası olan bu bitki, doğal ilaç olarak kullanılır. Peki, kuru fesleğenin faydaları nelerdir, nelere iyi gelir? Fesleğen sivrisineklerden korur mu? Fesleğenin iyi geldiği hastalıklar nelerdir? Fesleğen sigarayı bıraktırır mı? Fesleğen nerelerde kullanılır?

FESLEĞEN NEDİR?

Fesleğen, ballıbabagiller familyasından ocimum cinsini oluşturan tek yıllık bir bitkidir. Yetişkin fesleğenlerin boyları genellikle 20 ile 60 cm arasında değişir. Türkiye'de Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde sıkça yetiştirilen fesleğenin ana yurdu Güney Asya'dır. Kare kesitli, boydan boya kabarık çizgili ve yeşil renkli gövdesi, bitki tabanına inildikçe kırmızılaşır. Oval biçimli yaprakları kenarları dişli, sivri uçlu ve koyu yeşil renkli olur. Yaz sonunda açan çiçekleri beyaz, pembe ya da sarımsı beyaz renklidir. Küçük tohumları koyu kahverengi ve gözyaşı biçimlidir. Hem taze, hem de kurutularak kullanılan fesleğen, pişirilerek ya da çiğ yenilen yemeklerde yaygın olarak kullanılır. Fesleğen ilkbahardan sonbaharın sonuna kadar yaşar.

FESLEĞENİN FAYDALARI NELERDİR?

🌱Çok eski çağlarda fesleğenin yapraklarını ezerek migren hastalarına koklatılmak suretiyle ağrı kesici etkisinden faydalanıldığı bilinmektedir. Bu yüzden fesleğen kokusu günümüzde de ağrı kesici olarak kullanılır.

🌱 Vücuttaki ağır metallerin atılımını sağlayıcı etkisi vardır.

🌱 Kan şekerini düşürücü etkisi için kurutulmuş fesleğenin çayını yapıp tüketebilirsiniz.

🌱 Kansere karşı koruyucu bir etkisi vardır. Akciğer, ağız, cilt ve karaciğer kanserini önleyici fitokimyasallar içermektedir.

🌱 İçeriğindeki antioksidan ve antienflamatuar maddeler sayesinde kalp sağlığınızı korur.

🌱 Fesleğenin cilde faydaları bulunmaktadır. Ciltteki akne sorunlarının önlenmesini sağlar ve cildin daha parlak ve genç görünmesinin sağlar. Yaşlanma belirtilerine karşı cildinizi korur.

🌱 Fesleğenin mucizevi etkilerinden biri de epilepsinin kontrol altına alınmasını sağlıyor olmasıdır. Fesleğen, beyindeki spazmodik etkileri azaltmaktadır.

🌱 Sivrisinekler, fesleğen kokusundan hoşlanmaz. Bundan dolayı fesleğenin olduğu yere sivrisineklerin girmez. Balkonlara ya da cam önlerine koyduğunuz fesleğenle haşeratlardan kurtulabilirsiniz.





FESLEĞEN SİGARAYI BIRAKTIRIR MI?

🌱 Fesleğen, kan akışını düzenleyici etkisiyle sizi rahatlatır ve rahat bir uyku uyumanıza yardımcı olur.

🌱 Fesleğen, anti-bakteriyel bir bitki türüdür. Bu sayede vücudunuzu hastalıklardan korur ve enfeksiyona sebep olan bakterileri önler.

🌱 Günde 3-4 defa fesleğen yaprağı çiğnemek sigarayı bırakmak isteyen kişiler için kolaylaştırıcı etkisi vardır.

🌱 Baş dönmelerini ve öksürüğü önler. Gribal hastalıklarda sıklıkla kullanılır.

🌱 Fesleğenin sadece kendisi değil yağı da tam bir şifa deposudur. Fesleğen yağı, mideyi rahatlatır, sindirimi kolaylaştırır ve şişkinliği önler. Fesleğen yağını günde 2 kez, 2 damla olacak şekilde ağız yoluyla alabilirsiniz. Ancak kullandığınız yağın doğal olduğuna özen göstermeniz önemlidir.