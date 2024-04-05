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RAMAZAN

Ramazan-ı Şerif 26. günü: 1 ayet 1 hadis 1 dua

On bir ayın sultanı, müminlerin dermanı Ramazan-ı Şerif şifa olarak sürüyor. Ramazan ayında da Müslümanlara yaraşır şekilde hayırda yarışmaya gayret edecek, ibadet ve itaatlerimizle tevbe, istiğfarda önce gidecek ve böylece Hak Teala'nın rızasına erenlerden olma duasında buluşacağız. Sizler için Ramazan-ı Şerif'in her gününe özel 1 ayet-i kerime, 1 hadis-i şerif ve 1 dua hazırladık. İşte, Ramazan ayının 26. günü için hazırladığımız 1 ayet, 1 hadis ve 1 dua...

Ramazan-ı Şerif 26. günü: 1 ayet 1 hadis 1 dua
Yayınlanma Tarihi: 5.4.2024 08:32:00 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 08:58

1 AYET

﴾1﴿ Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.

﴾2﴿ Bilir misin nedir Kadir gecesi?

﴾3﴿ Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

Kadir Suresi 1-3. Ayet


Kadir Suresi 1-3. Ayeti dinlemek ve okumak için tıklayın

Kadir Suresi 1-3. Ayet Tefsiri

◼ Kadr kelimesi sözlükte "güç, hüküm, değer, şeref" gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur'an'ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân sûresinde, "Biz onu mübarek bir gecede indirdik" (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir. Sûrenin ilk âyetinde Kur'an'ın bu gecede, Bakara sûresinde de (2/185) ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir. Buna göre Kadir gecesinin ramazan ayı içerisinde olduğu açıktır; ramazanın hangi gecesine denk geldiği konusunda farklı görüşler vardır.

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1 HADİS-İ ŞERİF


Ebû Hüreyre'den (RA) nakledildiğine göre, Resulullah (SAV):

"Burnu yere sürtünsün! Burnu yere sürtünsün! Burnu yere sürtünsün!" dedi.

"Kimin ya Resulullah?" diye kendisine sorulunca da şöyle buyurdu:

"Anne babasından birisinin ya da her ikisinin ihtiyarlığında yanlarında bulunup da cennete giremeyenin!"

(Müslim, Birr 9)

Dünyaya gelmemize vesile olan anne ve babamıza sadece bir gün değil her gün saygı duymalıyız. Resulullah (SAV) hadis-i şerifinde ihtiyarlıklarında ebeveynlere hizmet etmenin öneminden bahsetmiştir.

1 DUA

Nûh, "Haydi gemiye binin! Yüzerken de dururken de Allah'ın adını anın. Şüphesiz ki rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir" dedi.

Hûd Suresi 41. Ayet


Hûd Suresi 41. Ayeti dinlemek ve okumak için tıklayın

Hûd Suresi 41. Ayet Tefsiri

Nûh, "Haydi gemiye binin! Yüzerken de dururken de Allah'ın adını anın. Şüphesiz ki rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir" dedi.

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