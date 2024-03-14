On bir ayın sultanı, müminlerin dermanı Ramazan-ı Şerif sadrımıza şifa olarak geldi. Bu Ramazan ayında da Müslümanlara yaraşır şekilde hayırda yarışmaya gayret edecek, ibadet ve itaatlerimizle tevbe, istiğfarda önce gidecek ve böylece Hak Teala 'nın rızasına erenlerden olma duasında buluşacağız. Sizler için Ramazan-ı Şerif'in her gününe özel 1 ayet-i kerime, 1 hadis-i şerif ve 1 dua hazırladık.

1 AYET

Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler (ve şöyle derler:) "Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru!

Âl-i İmrân Suresi 191. Ayet





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Âl-i İmrân Suresi 191. Ayet Tefsiri

◼ Şüphesiz ki tabiatın kendisi, incelenip ibret almaya değer ilâhî bir mûcizedir. Hayalimizle dahi kuşatamayacağımız kadar uçsuz bucaksız genişliğe sahip olan, her birinin kendine has özellikleri bulunan ve birbirine çarpmadan uzay boşluğunda hareket eden gök cisimlerinde elbette aklıselim sahipleri için alınacak ibretler vardır. Bu cisimlerin yaratılışı, uzay boşluğundaki hareketlerini sağlayan sistemi, gece ile gündüzün değişmesi, özellikle canlıların ve bitkilerin faydaları üzerine düşünen bir akıl, mutlaka bunları yaratan sonsuz bir gücün varlığını kabul eder, bu muazzam sistemin boşuna yaratılmadığını anlar, işte o zaman bu güç karşısında aczini anlar, hayranlık ve kulluk duygusuyla eğilir; gönlünü o yüce kudrete arzederek niyazda bulunur.

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1 HADİS-İ ŞERİF

Resulullah (SAV) buyurdu:

"İçerisinde Allah zikredilen evlerin misali ile içerisinde Allah zikredilmeyen evlerin misali, diri ile ölünün misali gibidir."

(Buhari, Daavat 66 - Müslim, Salatü's Musafirin 29)





◼ Zikir, kalplerin cilası ve Allah Teala'nın adının insanın içine yerleşmesinin yegane yoludur. Bu sebeple müminler günün her anını zikirle geçirme gayreti içerisinde olurlar.

◼ Resulullah (SAV) hayatı boyunca Allah Teala'yı çokça zikreden bir karakterde oldu. Müslümanlara da manevi tekamülleri, kullukları gereğince zikirler gerçekleştirmelerini telkin etti.

1 DUA

"Ey rabbim! Bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada da âhirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kulların arasına kat!"

Yûsuf Suresi 101. Ayet

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Yûsuf Suresi 101. Ayet Tefsiri

◼ Hz. Yûsuf, mülkü ve onu yönetmek için gerekli olan olayları yorumlama ilmini kendisine yüce Allah'ın verdiğini, dünyada da âhirette de kendisini yönetip himaye eden velîsinin Allah olduğunu zikrederek O'na şükranlarını arzediyor ve dünyada insana verilen imkânların "iyi bir insan ve iyi bir müslüman olma" amacına hizmet etmesi gerektiğini vurguluyor (velî hakkında bilgi için bk. Bakara 2/257; Nisâ 4/2,138-140; En'âm 6/14).

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