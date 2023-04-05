Müslüman Ülkelerde Ramazan Gelenekleri: Kırgızistan

İslam'ın ışığı, Müslümanları kuşatan, rahmet ve bereket mevsimi Ramazan Kırgız Türklerinin diyarında büyük bir sevinç ve heyecan ile karşılanır. Peki ya bu mübarek ay, Manas Destanı ile tanıdığımız Kırgızistan 'da hangi gelenekler ile karşılanıyor?

Manas Destanı ile tanıdığımız Kırgızistan'ın Ramazan'a özgü geleneklere sahip olduğunu biliyor muydunuz?

🔸 Bu mübarek ay, "şek" adı verilen Ramazan arifesi ile başlar. Mübarek aya bir gün kala erkenden kalkılarak sabah namazına gidilir. Namazdan sonra cemaat imam ile beraber mezarlığa gider.

🔸 Burada merhum ve merhumelere hitaben topluca "Assolom aleyküm! Müslüman mominler! (Selamun aleyküm müminler!) denilir ve onların ruhuna Kur'an-ı Kerim okunur, dua edilir.

🔸 Bu gelenek esasında Efendimizin bir sünnetine dayanır. Akşamında da yöresel pilavlar yapılarak komşulara ikram edilir. Böylece mübarek Ramazan ayı en güzel şekilde karşılanmış olur.

🔸 Ramazan boyunca iftar sofraları boursok, kattama, yöresel pilav ve beşparmak gibi Kırgız lezzetleriyle donatılır.Türk dünyasında yaygın olan Ey Ramazan geleneği Kırgızistan'da da idrak edilir.

🔸 Kırgız Türklerinin "Ca Ramazan" (Ya Ramazan) olarak bildiği bu geleneğe göre Ramazan ayının 15. gününden itibaren gençler ve çocuklar toplanır at üzerinde veya yaya olarak kapı kapı dolaşır.

🔸 Gençler; dua, dilek ve niyetlerini geleneksel müzik aletleri eşliğinde dile getirir.

Esselam aleyküm, Caramazan,

On eki ayda bir kelgen orozo can

(Selamun aleyküm Ya Ramazan,

12 ayda bir gelen oruç can)