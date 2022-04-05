Oruç nedir? I Fikri var

Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş müjdelerinin verildiği on bir ayın sultanı Ramazan’a ulaştık. Rahmet ve mağfiret ikliminin yaşandığı bugünlerde sokağa çıkıp mikrofonu size yönelttik ve orucun anlamını sorduk. Bakalım kimlerin “fikri var”dı?

Hayat, insanların kulluk ve ibadetleri ile anlam kazanır. Bu noktada da en önemli husus ibadetleri anlamaktır. On bir ayın sultanı Ramazan, ibadetlerimizi anlamaya başlayacağız güzel bir başlangıç noktası olacaktır. Peki, oruç nedir?

İlk durağımız Üsküdar'da karşılaştığımız kişilere, orucun onlar için ne anlam ifade ettiğini sorduk. Kimileri "yüce Allah'a karşı kulluk vazifesini yerine getirmek" kimileri "huzur ve maneviyat" kimileri ise "geçmişe duyulan özlem" olarak düşüncelerini ifade etti.

ORUÇ NEDİR?

Oruç, İslam'ın beş şartından biridir. Kelime olarak "bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak" anlamına gelen Arapça savmın (sıyâm) Farsça karşılığı olan rûze kelimesinin Türkçeleşmiş halidir.

Savm ve sıyâm ile türevleri Kur'ân-ı Kerîm'de 13 yerde, hadislerde ise çok sayıda geçmektedir. Terim olarak oruç, tan yerinin ağarmasından güneşin batmasına kadar belirlenmiş ibadeti yerine getirmek niyetiyle yemeden uzak durmayı ifade eder.

ORUÇ NE ZAMAN FARZ KILINDI?

Oruç, Hz. Peygamberin (sav) hicretinden bir buçuk sene sonra Şaban ayının onuncu günü farz kılındı. İslam'ın beş şartından biri olan oruç hususu hakkında Peygamberimiz "İslâm beş şey üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna tanıklık etmek; namaz kılmak, zekât vermek, Ramazan orucunu tutmak ve gücü yetenler için Beytullah'ı ziyaret etmektir." olarak bildirdi. (Buhârî, Îmân, 2)

Bugün on bir ayın sultanı #Ramazan'a ulaştık.



🎙Biz de sokağa çıkıp mikrofonu size yönelttik ve orucun anlamını sorduk.



📽Bakalım kimlerin "fikri var"dı? 🤩🧐#sokakröportajı #oruç pic.twitter.com/PPI0lo8aSj — Fikriyat (@fikriyatcom) April 2, 2022

ORUÇ NEYİ İFADE EDER?

Oruç, bir eğitimdir. Nefsin isteklerinden, yiyecek ve içeceklerde uzak durarak sabır eğitimine dönüşür. İnsanların ruhunu temizleyerek ehlileştirir.

Nitekim yüce Allah, Ramazan ayında oruç tutmayı farz kılmış, Resul-i Ekrem Efendimiz (sav), Allah'a inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutan kimsenin geçmiş günahlarının bağışlanacağını müjdelemiştir.

"…(Bu ayda) kim hasta veya yolcu olur (da oruç tutamazsa) tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun (kaza etsin). Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidâyete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir" (Bakara suresi, 185. ayet)

Bakara suresi 185. ayetin tefsirini okumak için