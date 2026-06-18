Dünyadan Kadın Sesleri AKM’de Sahne Aldı

"Dünyadan Kadın Sesleri" projesi, Zeynep Betül Akyıldız'ın vizyoner liderliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği özel konserle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Bir Vesile Derneği organizasyonuyla hayata geçen etkinlik, tamamen kadınlara özel olarak düzenlenmesiyle ve kadın sanatçıların ön plana çıkarılmasıyla önemli bir sosyal mesaj verdi. AKM'nin ikonik salonunda gerçekleşen bu konser, Türkiye'de kadın müzisyenlerin görünürlüğünü artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Konserin en çarpıcı unsuru, Kadın Sanat Okulu mezunlarından oluşan 100 kişilik koronun sahne almasıydı. Aylarca süren titiz çalışmalar ve provalar sonucunda bir araya gelen bu koro, solist Akyıldız'ın güçlü vokaline eşlik ederek müzikal bir şölen sundu. Kadın bestecilerin eserlerinin ağırlıklı olarak seslendirildiği repertuvar, tarihin farklı dönemlerinden ve coğrafyalarından kadın sanatçıların eserlerini dinleyicilerle buluşturdu.

Proje, müzikal mükemmelliğin ötesinde güçlü bir toplumsal misyon taşıyor. Kadınların müzik eğitimine erişimini kolaylaştırmak, profesyonel müzik kariyeri için fırsatlar yaratmak ve kadın sanatçılar arasında dayanışma ağları oluşturmak projenin temel hedefleri arasında. Bu kapsamda düzenlenen çalıştaylar, seminerler ve mentorluk programları, yüzlerce kadına ulaşarak onların müzikal yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Konser sonrası yapılan değerlendirmelerde, etkinliğin hem sanatsal kalitesi hem de taşıdığı sosyal mesaj açısından büyük başarı elde ettiği vurgulandı. Zeynep Betül Akyıldız, projenin gelecek planlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı illerinde benzer konserlerin düzenleneceğini ve uluslararası işbirliklerine açık olduklarını belirtti. "Dünyadan Kadın Sesleri" projesi böylece müzik ve sosyal sorumluluk alanında örnek bir model olmaya devam ediyor.

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