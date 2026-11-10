Kapadokya'nın eşsiz peribacaları arasında gerçekleşen sıcak hava balonu turları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla özel bir anlam kazandı. Nevşehir'in dünyaca ünlü Göreme beldesinde, bazı balon firmaları sepetlerine Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterlerini asarak gökyüzüne yükseldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde gerçekleşen bu anlamlı uçuşlar, hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Sabah erken saatlerde başlayan hazırlıkların ardından, onlarca sıcak hava balonu Kapadokya'nın büyüleyici vadileri üzerinde süzülmeye başladı. Özellikle kalp figürlü özel balon dikkat çekerken, Türk bayrağı taşıyan balonlar yaklaşık bir saat boyunca peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Baloncular bu özel günde Atatürk'ü anmak ve O'nun aziz hatırasını Kapadokya semalarında yaşatmak için gönüllü olarak bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Sıcak hava balonu pilotu Türker Oğuz, Kapadokya'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için düzenlenen bu özel uçuş etkinliğinin her yıl geleneksel hale getirilmesi planlandığını ifade etti. Turistler de bu anlamlı uçuşun parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

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