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10 Kasım'da Kapadokya Semalarında Türk Bayrağı

Yayınlanma Tarihi: 10.11.2026 09:53

Kapadokya'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde duygu dolu anlar yaşandı. Nevşehir Göreme'de sıcak hava balonu firmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde özel bir etkinlik düzenledi. Balon sepetlerine Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asılarak gerçekleştirilen uçuşlar, peribacaları üzerinde yaklaşık bir saat sürdü. Sabah erken saatlerde başlayan hazırlıkların ardından gökyüzüne yükselen onlarca balon, özellikle kalp figürlü özel tasarımıyla dikkat çekti. Pilot Türker Oğuz, bu anlamlı etkinliğin her yıl geleneksel hale getirilmesi planlandığını açıkladı. Hem yerli hem yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Kapadokya'nın dünya mirası güzelliklerini Atatürk'ü anma törenleriyle buluşturdu. Baloncular, Atatürk'ün aziz hatırasını Kapadokya semalarında yaşatmaktan gurur duyduklarını belirtti.

10 Kasım’da Kapadokya Semalarında Türk Bayrağı

Kapadokya'nın eşsiz peribacaları arasında gerçekleşen sıcak hava balonu turları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla özel bir anlam kazandı. Nevşehir'in dünyaca ünlü Göreme beldesinde, bazı balon firmaları sepetlerine Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterlerini asarak gökyüzüne yükseldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde gerçekleşen bu anlamlı uçuşlar, hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Sabah erken saatlerde başlayan hazırlıkların ardından, onlarca sıcak hava balonu Kapadokya'nın büyüleyici vadileri üzerinde süzülmeye başladı. Özellikle kalp figürlü özel balon dikkat çekerken, Türk bayrağı taşıyan balonlar yaklaşık bir saat boyunca peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Baloncular bu özel günde Atatürk'ü anmak ve O'nun aziz hatırasını Kapadokya semalarında yaşatmak için gönüllü olarak bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Sıcak hava balonu pilotu Türker Oğuz, Kapadokya'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için düzenlenen bu özel uçuş etkinliğinin her yıl geleneksel hale getirilmesi planlandığını ifade etti. Turistler de bu anlamlı uçuşun parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

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