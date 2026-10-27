California'da Avcı Dolunayı Muhteşem Manzara Oluşturdu
Yayınlanma Tarihi: 27.10.2026 09:19
California'nın San Mateo kentinde büyüleyici bir doğa olayı yaşandı. San Francisco Körfezi'ni geçen tarihi köprünün üzerinde beliren "Avcı Dolunayı", gece gökyüzünü turuncu-sarı tonlarıyla aydınlatarak görsel bir şölen sundu. Ekim ayının karakteristik dolunayı olan bu astronomik fenomen, sonbahar mevsiminin başlangıcını simgeliyor ve geleneksel olarak hasat sonrası avcılık döneminin açılışını işaret ediyor. Körfez bölgesinde yaşayan vatandaşlar ve profesyonel fotoğrafçılar, bu eşsiz anı ölümsüzleştirmek için köprü çevresinde toplandı. Sosyal medyada binlerce paylaşım alan görüntüler, doğanın muhteşem güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. San Mateo Köprüsü'nün silueti ile birleşen dolunay manzarası, bölgenin en etkileyici fotoğraf karelerinden biri olarak kayıtlara geçti.
ABD'nin California eyaletindeki San Mateo'da, San Francisco Körfezi yakınındaki San Mateo Köprüsü üzerinde muhteşem bir "Avcı Dolunayı" görüntülendi. Ekim ayının ilk dolunayı olarak bilinen bu doğa olayı, gökyüzünde etkileyici bir görsel şölen sundu.
Avcı Dolunayı, sonbahar mevsiminin başlangıcını simgeleyen ve geleneksel olarak avcılık sezonunun açılışını işaret eden özel bir dolunay türüdür. San Mateo Köprüsü'nün üzerinde yükselen bu muhteşem görüntü, bölge sakinleri ve fotoğraf tutkunları tarafından büyük ilgi gördü.
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