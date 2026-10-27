ABD'nin California eyaletindeki San Mateo'da, San Francisco Körfezi yakınındaki San Mateo Köprüsü üzerinde muhteşem bir "Avcı Dolunayı" görüntülendi. Ekim ayının ilk dolunayı olarak bilinen bu doğa olayı, gökyüzünde etkileyici bir görsel şölen sundu.

Avcı Dolunayı, sonbahar mevsiminin başlangıcını simgeleyen ve geleneksel olarak avcılık sezonunun açılışını işaret eden özel bir dolunay türüdür. San Mateo Köprüsü'nün üzerinde yükselen bu muhteşem görüntü, bölge sakinleri ve fotoğraf tutkunları tarafından büyük ilgi gördü.

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