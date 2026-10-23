Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, erişilebilirlik ve kapsayıcılık anlayışıyla hayata geçirdiği Pera Engelsiz programı kapsamında, sağır ve işitme engelli ziyaretçilere özel Türkçe işaret diliyle ücretsiz sergi turları düzenliyor. Pera Öğrenme tarafından organize edilen bu özel turlar, 25 Ekim, 15 Kasım ve 6 Aralık tarihlerinde deneyimli işaret dili tercümanı Nisan Köknar rehberliğinde gerçekleştirilecek. Program dahilinde müzenin değerli koleksiyon sergilerinin yanı sıra uluslararası düzeyde ilgi gören "Frank Bowling: Yaratım ve Yıkım" ile Türk fotoğrafçılık tarihine ışık tutan "Cumhuriyet'in Kamera Arkası" sergileri işaret diliyle anlatılacak.

İlk tur olan Koleksiyon Sergileri Türkçe İşaret Dili Turu, 25 Ekim Cuma günü saat 14.00'te başlayacak. Bu özel turda katılımcılar, Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa devletleri arasındaki diplomatik ve kültürel etkileşimleri görsel bir şölen içinde sunan "Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar" sergisini keşfedecek. Türk resminin ve müzeciliğinin öncü ismi Osman Hamdi Bey'in sanat dünyasına katkılarını ve müzecilik alanındaki vizyoner çalışmalarını detaylı bir şekilde inceleyen "Osman Hamdi Bey" sergisi de turda yer alacak. Ayrıca Kütahya seramik sanatının duayen ustası Minas Avramidis'in benzersiz eserlerini ve özgün tekniklerini tanıtan "Sıradışı Minas" sergisi ile Anadolu coğrafyasında yüzyıllar boyunca kullanılan ağırlık ve ölçü aletlerinin sanatsal değerini gözler önüne seren "Ağırlık ve Ölçü Sanatı" sergisi de ziyaret edilecek.

15 Kasım Cuma günü saat 14.00'te düzenlenecek ikinci tur, çağdaş sanatın önemli isimlerinden Frank Bowling'in yaratıcı dünyasına odaklanacak. "Frank Bowling: Yaratım ve Yıkım" sergisi, sanatçının etkileyici eserlerini Francis Bacon ve Victor Willing gibi döneminin önde gelen ressamlarının yapıtlarıyla bir araya getirerek karşılaştırmalı bir sanat deneyimi sunuyor. Sergi, üç farklı sanatçının soyut ve figüratif sanata yaklaşımları, renk kullanımları ve tuval üzerindeki deneysel teknikleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları derinlemesine ortaya koyuyor. Son etkinlik ise 6 Aralık Cuma günü saat 13.00'te "Cumhuriyet'in Kamera Arkası" sergisiyle gerçekleşecek. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Fotoğraf Koleksiyonu ile Basın Fotoğrafları Arşivi'nden derlenen nadir fotoğraflarla hazırlanan bu kapsamlı sergi, erken Cumhuriyet dönemi İstanbul'unun sokak yaşamını, toplumsal dönüşümünü ve foto muhabirliğinin gelişim sürecini belgesel nitelikte görüntülerle anlatıyor. Ücretsiz turlara katılım için detaylı bilgi ve rezervasyon Pera Müzesi'nin resmi web sitesi peramuzesi.org.tr adresinden edinilebilir.

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