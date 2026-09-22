99 Semazenle Görkemli Açılış: 23. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Başladı

Gelenekselleşen Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, bu yıl 23. kez kapılarını açarak müzikseverleri manevi bir yolculuğa davet etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen festivalin açılışı, Mevlana Meydanı'nda gerçekleştirilen "Sema ya Sela Niyaz Mukabelesi" etkinliği ile hafızalara kazındı.

Festivalin açılış seremonisinde, göz kamaştıran bir koreografiyle 99 semazen, Mevlana'nın felsefesini yansıtan sema ayini şerifini icra etti. Meydanı dolduran yüzlerce kişi, semazenlerin huşu içinde dönen bedenleri ve manevi atmosfer karşısında büyülü anlar yaşadı. Bu özel açılış, festivalin "Müziğin kalbinde insan" temasına anlam katan ilk adım oldu.

Gündüz programında, Kültürpark Amfi Tiyatro'da sahne alan Ender Balkır, "Akustik Türküler" konseriyle dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Balkır'ın yorumladığı eşsiz türküler, festivalin mistik atmosferine farklı bir renk kattı.

Festivalin akşam programında ise Konya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Mehter Takımı, "Destansı Türküler" konseriyle Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahne alacak. Bu özel konserin, dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunması bekleniyor.

Zengin içerikli programıyla dikkat çeken 23. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, farklı kültürlerden ve inançlardan mistik müzik örneklerini Konyalılarla buluşturmaya devam edecek. Festival, 30 Eylül tarihine kadar sürecek etkinliklerle sanatseverleri ağırlayacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.