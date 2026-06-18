Prof. Dr. Halil İnalcık Vefatının 10. Yılında Anıldı

Türk tarihçiliğinin duayeni Prof. Dr. Halil İnalcık, vefatının 10. yılında Türk Tarih Kurumu'nda düzenlenen özel bir anma paneliyle yad edildi. Yalnızca Türkiye'de değil, dünya tarihçiliğinde de derin izler bırakan İnalcık'ın bilimsel mirası, akademik kişiliği ve yetiştirdiği öğrencileriyle tarih bilimine sunduğu katkılar, alanında uzman akademisyenler tarafından değerlendirildi. TTK Konferans Salonu'nda gerçekleşen anma toplantısı, merhum Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hocası İnalcık ile yaptığı konuşmalar ve röportajların yer aldığı özel video gösterimiyle başladı.

Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Kafadar'ın oturum başkanlığını yaptığı panelde, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet İpşirli ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Ergenç gibi önemli isimler, Halil İnalcık'ın tarihçiliğe katkılarını ve kişisel hatıralarını paylaştı. İpşirli, İnalcık'ın Osmanlı tarihine ilişkin çalışmalarının bugün de araştırmacılar için temel başvuru kaynakları arasında yer aldığını, ansiklopedi çalışmalarına büyük önem verdiğini ve güçlü bir çalışma disiplinine sahip olduğunu vurguladı. Osmanlı'nın kuruluşu ve Balkanlar üzerine yaptığı araştırmalarla tarih yazımına önemli katkılar sunan İnalcık'ın, uzun yıllar ABD'de görev yaparak Türk tarihini uluslararası akademi dünyasına tanıttığı hatırlatıldı.

Doktora döneminde ve sonrasında Halil İnalcık'ın asistanlığını üstlenen Prof. Dr. Özer Ergenç, hocasının tarihçilik metodolojisini öğrendiği temel isimlerden biri olduğunu ifade etti. İnalcık'ın yalnızca bilgi aktaran bir akademisyen değil, tarihçilik disiplininin nasıl kurulması ve geliştirilmesi gerektiğini gösteren bir isim olduğunun altı çizildi. Prof. Dr. Cemal Kafadar ise İnalcık'ın çok yönlü bir entelektüel olduğunu, mimariye, sinemaya, sanat tarihine, edebiyata ve özellikle Divan şiirine büyük ilgi duyduğunu anlattı. Osmanlı toprak sistemi, köylülük, şehirleşme ve ekonomik yapı üzerine yaptığı çalışmaların dönemin temel sorunlarına güçlü cevaplar ürettiğini belirten Kafadar, 1969 tarihli "Osmanlı İmparatorluğu'nda Kapital Oluşumu" makalesinin bu çerçevede önemli bir örnek oluşturduğunu vurguladı. TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, İnalcık'ın çalışmalarının önemli bir bölümünün TTK yayınları arasında yer aldığını ve tarihçinin kurumun faaliyetlerine uzun yıllar katkı sunduğunu belirterek, "Hocamıza duyduğumuz vefanın bir gereği olarak bugün burada bu anma toplantısını düzenlemek istedik" dedi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.