➡ Turkuvaz Medya Grubu, uluslararası düzeyde saygınlığı bulunan Orta Doğu ve Kuzey Afrika Stevie® Ödülleri kapsamında "dijital habercilik" çalışmalarıyla büyük bir başarıya imza attı. Haber sitelerindeki teknolojik yenilikçilik ve içerik kalitesi sayesinde toplamda bir altın ve iki bronz ödül kazanarak küresel rekabet gücünü kanıtlamış oldu.

➡ Bu prestijli organizasyonda Fikriyat.com, habercilikteki yenilikçi ruhuyla öne çıkarak Altın (Gold) Stevie® Ödülü'ne layık görüldü. 2017 yılından itibaren hakikatin, ilmin ve geleneğin sesini duyurmak hedefiyle yola çıkan Fikriyat.com, tamamen organik bir strateji izleyerek milyonlara ulaştı. Platform; akademik analizler, Fikriyat Akademi bünyesindeki ders niteliğindeki videolar, Fikriyat Dinle ile sunulan sesli kitaplar ve podcastler ile toplumsal hafızayı diri tutan bir "dijital akademi" ve yaşayan kütüphane kimliğini kazandı. Önemli şahsiyetlerin derinlemesine işlendiği "Kimdir?" projesi de bu yenilikçi anlayışın bir parçası olarak okuyuculara sunuldu.

➡ Aynı kategorideki diğer büyük başarılar ise Bronz Stevie® Ödülü kazanarak dijital vizyonunu kanıtlayan Sabah.com.tr ve Ahaber.com.tr sitelerinden geldi.

➡ Kazanılan ödüllere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Mustafa Yüce, grubun dijital yayıncılık alanındaki güçlü içerik üretiminin ve kullanıcı odaklı altyapısının başarıdaki rolüne dikkat çekti. Yüce, "Dijital habercilikte yenilikçi yaklaşımımızın uluslararası platformlarda karşılık bulması bizim için son derece kıymetli. Bu ödüller, ekiplerimizin özverili çalışmasının ve kaliteli içerik üretme konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

➡ Dünya genelinden 150'den fazla yöneticinin yer aldığı altı farklı jüri tarafından ortalama puanlarla belirlenen ödüller, 11 Eylül'de İstanbul'daki InterContinental Otel'de gerçekleştirilecek olan gala gecesinde sahiplerini bulacak. Stevie® Ödülleri Başkanı Maggie Miller da bu yılki başvuruların kalitesine dikkat çekerek, büyüyen programın bölgedeki inovasyon gücünü ortaya çıkardığını ve kazananları İstanbul'da kutlamak için sabırsızlandıklarını ifade etti.

Fikriyat.com ilk günkü heyecanıyla yola devam ediyor

MENA Stevie® Awards'ta "Gold" ödülün sahibi olmamız, bizlere kalitenin asla tesadüf olmadığını gösterdi. Dijital dünyanın yapaylığında, samimi ve doğru bir şekilde yol almanın bizlere kalan en geçerli akçe olduğunu kanıtladı. Biz attığımız her adımda, samimiyetin başarının en temel anahtarı olduğu bilinciyle hareket ettik. Siyer derslerinden mazlum coğrafyaların sesine, psikolojiden gençlik konularına kadar geniş bir yelpazede ürettiğimiz içeriklerin gördüğü ilgi, bu samimiyetin bir yansıması oldu. Okuyucularımızla kurduğumuz bağ, bir "yayıncı-izleyici" ilişkisinden öte, bir "dert ortaklığına" dönüştü. Sadece "izleyici" olmadılar; paylaştılar, yorumladılar ve bu fikri mücadelenin bizzat birer neferi hâline geldiler.

2017'den bu yana attığımız bu güçlü temeli, "Dijital Akademi" kimliğiyle taçlandırarak; okuyan, izleyen, düşünen kitlemize çok daha derin, kuşatıcı ve yenilikçi formatlarla hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu başarının; inancın, emeğin ve "Fikriyat" ruhunun eseri olduğunu unutmadan yürüyeceğiz.

Uluslararası çapta kazandığımız bu büyük ödül, omuzlarımızdaki yükü asla hafifletmiyor; aksine, taşıdığımız sorumluluğun ne kadar ağır ve kıymetli olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor. Fikriyat.com; ilk günkü heyecanıyla, hakikati her zaman merkeze alan ilkeli çizgisiyle üretmeye, araştırmaya, anlatmaya devam edecek.

