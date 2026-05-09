Mersin Kültür Yolu Festivali’ne Bakan Ersoy Ziyareti

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Mersin Kültür Yolu Festivali devam ediyor.

Bakan Ersoy, Akdeniz ilçesindeki bir restoranda gastronomi ürünlerinin tanıtıldığı "Lezzet Noktası"na ziyarette bulundu.

Etkinlikte sergilenen coğrafi işaret tescilli yöresel lezzetlerin tadına bakan Ersoy, şeflerden bilgi aldı.

Ersoy, gazetecilere, Kültür Yolu Festivali'ni gerçekleştirdikleri şehirlerde geçen yıldan itibaren başlattıkları projeyle gastronomiye ayrı bir parantez açtıklarını söyledi.

Gastronominin geçmişte turizm potansiyeli açısından tamamlayıcı unsur olarak görüldüğünü belirten Ersoy, "Son 8-9 senedir yaptığımız yoğun çalışmalar sayesinde artık esas unsur olarak kabul ediliyor. Yani eskiden deniz, kum, güneş tatili seçerken tamamlayıcı unsur olarak gastronomiye de bakıyorduk. Şimdi sadece gastronomi için rotasını belirleyen turist kitleleri var. Onları da direkt olarak belirliyoruz." diye konuştu.

Bakan Ersoy, Anadolu'nun kadim şehirlerinin gastronomisinde çok eski reçete ve yöresel yemeklerin olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerin tekrar yoğun bir şekilde menülere girmesini ve orijinal tadıyla hem günümüzde hem de gelecek kuşaklara aktarılacak şekilde kalmasını hedefliyoruz. Özellikle bu sene Kültür Yolu Festivali gerçekleştirdiğimiz her şehirde gastronomi konusunda ünlü yazarlardan, şeflerden, şehrin kanaat önderlerinden oluşan komisyonlar kuruyoruz. Bunlarla birlikte lezzet noktalarını oluşturuyoruz."

Etkinliğe konuk olan şefler de gastronominin ve yöresel lezzetlerin tanıtımının önemini anlattı.

Bakan Ersoy'a programda, Vali Atilla Toros, AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez ve Hasan Ufuk Çakır, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ile kent protokolü de eşlik etti.

- Mersin Kültür Yolu Festivali

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki üçüncü durağı Mersin'de, 17 Mayıs'a kadar 16 noktada 57 başlık altında 159 etkinlik düzenlenecek.

Organizasyon kapsamında, konser, sergi, söyleşi, fotomaraton, atölye çalışmaları ve gastronomi etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.