Anasayfa Kültür Sanat 5. Food Fest Antalya'da: Dünya Mutfakları Bir Arada

Yayınlanma Tarihi: 09.05.2026 15:14

Antalya'da düzenlenen 5. Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali, "Her sofra bir hikaye" temasıyla kapılarını açtı. Festival, yerli ve yabancı şeflerin katılımıyla dünya mutfaklarından lezzetleri bir araya getiriyor. Ziyaretçiler, festivalde gastronomi atölyeleri, canlı yemek gösterileri ve ünlü şeflerin sunumlarına katılma fırsatı buluyor. Antalya'nın en büyük gastronomi etkinliği olan festival, yerel tatlardan uluslararası lezzetlere kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Etkinlik boyunca food truck'lar, özel stantlar ve tadım alanları ziyaretçileri bekliyor. Festival, gastronomi tutkunlarını ve lezzet arayanları Antalya'da buluşturuyor.

Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirilen festivalde, yöresel ve coğrafi işaretli ürünler ile Antalya ve Akdeniz mutfağının eşsiz tatları ünlü şeflerin ve yerel üreticilerin marifetli elleriyle ziyaretçilere sunuluyor.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, programda yaptığı konuşmada, Valiliğin öncülüğünde bir yılı aşkın süredir coğrafi işaret seferberliğinin yapıldığını söyledi.

19 coğrafi işaretle başladıklarını, şimdi bu sayıyı 21'e çıkardıklarını anlatan Şahin, "200'ün üzerinde coğrafi işaretli ürünümüz şu anda tescil aşamasında. Hedefimiz, bu coğrafyanın güzel ürünlerini, bu milletin, Antalyalıların göz nurlarını geçmişten birer dantel işler gibi bugüne gelmiş kültür üyelerini tanıtmak, yeni nesillere aktarmak." dedi.

Antalya'nın Türkiye'nin misafir odası olduğunu dile getiren Şahin, kentin Türkiye'nin vitrini olma özelliğini taşıdığını da ifade etti.

Konuşmaların ardından Şahin ve protokol üyeleri, stantları gezerek lezzetler hakkında bilgi aldı.

Etkinliğe, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Büşra Özdemir, kaymakamlar, belediye başkanları, STK temsilcileri, oda başkanları, sektör temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Festival yarın sona erecek.

