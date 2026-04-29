Tataristan Senfoni Orkestrası CSO Ada Ankara’da Konser Verdi

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen 40. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Tataristan Ulusal Senfoni Orkestrası'nın muhteşem performansıyla sona yaklaşıyor. CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilen bu özel konser, hem Türk hem de dünya klasik müzik repertuvarından seçkin eserleri sanatseverlerle buluşturdu.

Konserin açılış performansında, Türk besteci Ferit Tüzün'ün mizahi ve kültürel değerlerimizi yansıtan "Nasreddin Hoca" eseri seslendirildi. Bu eser, Tataristan orkestrasının yorumuyla uluslararası bir boyut kazanarak, Türk müziğinin evrensel dilini bir kez daha kanıtladı. Orkestranın teknik mükemmelliği ve yorumlama gücü, salonu dolduran müzikseverlerce büyük alkış aldı.

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri, 18 yaşındaki genç piyanist Can Saraç'ın sahnedeki etkileyici performansı oldu. Ödüllü piyanist, 20. yüzyılın en önemli bestecilerinden Bela Bartok'un teknik zorlukları ve duygusal derinliğiyle bilinen 3. No'lu Piyano Konçertosu'nu orkestra eşliğinde yorumladı. Saraç'ın virtüöz tekniği ve olgun müzikal yaklaşımı, genç yaşına rağmen uluslararası standartlarda bir performans sergilediğini gösterdi.

Konserin ikinci yarısında Tataristan Ulusal Senfoni Orkestrası, Rus romantizminin en büyük temsilcilerinden Pyotr İlyiç Çaykovski'nin 2. Senfonisi'ni seslendirdi. "Küçük Rus" olarak da bilinen bu senfoni, Ukrayna halk melodilerinden esinlenerek bestelenmiş olup, orkestranın zengin tını paleti ve dinamik yorumuyla izleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi yaşattı. Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Başkanı Ali Başman, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, sanatçı Gökhan Aybulus ve çok sayıda müzikseverin katıldığı konser, 40 yıllık festival geleneğinin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

