Sinop Film Festivali 4 Mayıs’ta Kapılarını Açıyor

Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nde Vali Mustafa Özarslan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Nirengi Kültür Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve festival yönetmeni İzzet Arslan, festival hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığını belirtti.

Arslan, festivalin Sinop'ta uzun soluklu bir kültür sanat etkinliğine dönüşmesi için ilk adımların birlikte atıldığını vurgulayarak, "Bu yıl ulusal yarışma kapsamında 212 film festivalimize başvuru yaptı. Bu bizim için çok büyük bir başarı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde birçok festival düzenleniyor ancak Sinop Film Festivali kısa sürede kendi vizyonunu ortaya koymayı başardı." dedi.

Festivalin yalnızca kısa film etkinliği olmadığını ifade eden Arslan, festivalde belgesel, ulusal uzun metraj ve uluslararası film gösterimlerinin de yer alacağını belirtti. Bu yıl ilk kez uluslararası iki filmin gösterileceğini açıklayan Arslan, Filistin konulu yapımların da "Çığlığa Kulak Ver" temasıyla izleyiciyle buluşacağını söyledi.

Arslan, "Amacımız hem yerli sinemacılarımıza destek olmak hem de zor şartlar altında üretmeye devam eden uluslararası sanatçıların sesini duyurmak." ifadelerini kullandı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan ise Sinop'un doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla önemli bir şehir olduğunu belirterek, festivalin bu zenginliğe katkı sunduğunu dile getirdi.

Tarihi cezaevinin festival etkinliklerine ev sahipliği yapacağını hatırlatan Özarslan, buranın sadece bir turizm noktası değil, aynı zamanda hatıraların ve kültürel etkileşimin yaşanacağı bir alan olacağını söyledi.

Festivalin birlik ve dayanışma ruhuyla büyüdüğünü vurgulayan Özarslan, "Kamu, sivil toplum ve özel sektörün bir araya gelmesiyle bu etkinlik gerçek anlamda bir kültür sanat organizasyonuna dönüştü." dedi. Sinemanın toplumsal etkisine de değinen Özarslan, sanatın iyileştirici gücüne dikkati çekerek, bu tür etkinliklerin şehir kültürünün oluşmasına katkı sağladığını ifade etti.

Festival kapsamında yalnızca yetişkinlere değil çocuklara yönelik gösterimlerin de yapılacağını belirten Özarslan, etkinliklerin Sinop merkeziyle sınırlı kalmayacağını, Gerze ve Boyabat ilçelerinde de gösterimlerin gerçekleştirileceğini söyledi.

Toplamda 212 filmin başvurduğu festivalde, 73 ulusal belgesel ve 139 kısa metraj film arasından seçilen yapımların sinemaseverlerle buluşacağına işaret eden Özarslan, festivalin aynı zamanda toplumsal farkındalık oluşturmayı da hedeflediğini, özellikle Filistin'de yaşananlara dikkati çeken içeriklerin önemli bir yer tutacağını sözlerine ekledi.

4-8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Sinop Film Festivali'nin film gösterimlerinin yanı sıra söyleşi ve çeşitli etkinliklerle kenti kültür ve sanatla buluşturacağı kaydedildi.

