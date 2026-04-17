Burtynsky ve Avcıoğlu’nun Yeni Eseri İstanbul’da

DİFOART Collective'den yapılan açıklamaya göre, Difoart Collective sunumuyla ilk kez İstanbul'da sergilenen eser, fuarın öne çıkan projeleri arasında yer aldı.

Heft Gallery işbirliğiyle geliştirilen seri, Eylül 2025'te New York'ta solo sergi olarak izleyiciyle buluşmasının ardından Paris Photo'da yeni eserlerle genişletildi.

İstanbul'daki sunumuyla uluslararası dolaşımındaki önemli duraklarından birine ulaşan serinin 14. eseri, endüstriyel ve teknolojik karmaşıklığı ele alarak izleyicilere farklı bir deneyim sunuyor.

İnsanlığın dünyaya bıraktığı izleri odağına alan çalışma, kavrayış sınırlarını zorlayan görsel diliyle dikkati çekiyor.

"New Topographics" fotoğraf akımını yeniden yorumlayan seri, üretim ve tüketim süreçlerinin çevre üzerindeki etkilerine eleştirel bir bakış getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kanadalı fotoğrafçı Burtynsky, çalışmanın iki farklı perspektif arasında bir diyalog niteliği taşıdığını belirterek, "Kırk yılı aşkın süredir beni harekete geçiren düşünsel motivasyonu ifade etmenin yeni ve özgün bir yolu. Aynı dürtüyle, Alkan'la birlikte, insanlığın gezegen üzerindeki karmaşık izini görünür kılan işler üretmeyi amaçlıyoruz. Onun yapay zeka temelli imge üretimine yaklaşımı ölçek, sistemler ve bu sistemler içindeki yerimiz üzerine düşünüşü benim bakışımla güçlü bir biçimde örtüşüyor." ifadelerini kullandı.

Avcıoğlu ise Burtynsky ile çalışmanın kendisi için önemli olduğunu vurgulayarak, "Yapay zeka ve dijital araçlarla imge üretimini sınırlarına kadar zorladık, insan üretiminin ölçeğinin kavrayışımızı aşmaya başladığı bu çağın görsel yoğunluğuyla hesaplaşmayı amaçladık. Bu çalışma, geleneksel görme biçimlerinin yetersiz kaldığı bir dünyada sanatsal ifadenin nasıl evrildiğinin de bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

