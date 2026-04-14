Trabzon’da 12. Uluslararası Karikatür Sergisi Açıldı

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, Trabzon'un sanat şehri olduğunu ve sergide olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Gülay, serginin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, sanatın gelişmesi için özellikle Mizah Sanatı Derneği Başkanı Adnan Taç'ın çok büyük gayret sarf ettiğini ve çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, sıkıntılı ve stresli bir dönemde Trabzon'da serginin açılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "İnsan böyle bir varlık işte bir tarafta sıkıntılar hayatın acı gerçeği var, bir tarafta böylesi güzel sanatsal faaliyetler var." dedi.

Mizah Sanatı Derneği Başkanı Taç da yurt içinden ve yurt dışından sanatçıların sergiye yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, 35 ülkeden 165 sanatçının 495 karikatür ve fotoğraf gönderdiğini ancak 126'sını sergileyebildiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezerek, eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce desteklenen sergide, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Fransa, Bulgaristan, İran ve Azerbaycan gibi ülkelerden olmak üzere toplamda 126 eser, 19 Nisan Pazar gününe kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

