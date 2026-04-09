YTB’den Filistin Sergisi: Fırçanın Dilinden Hikayeler

Filistin Teknik Üniversitesi Tasarım ve Uygulamalı Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan YTB'deki sergiye TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Filistin Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden sergi sorumlusu Khaled Yousef Jameel Staitia ile çok sayıda davetli katıldı.

Turan, yaptığı konuşmada Filistin'deki durum nedeniyle bölgenin tam bir ateş çemberinin içinde olduğunu belirterek, "Bu sorun halledilmediği sürece de bu yüksek ateş devam edecek ve maalesef coğrafyamız savaşla, insanların toplu halde öldürülmeleriyle yüzleşmek durumunda kalacak. Bunun müsebbibi hiç kuşkusuz ki işgalci siyonist İsrail ve arkasındaki küresel güçlerdir." dedi.

İsrail'e hesap sorulmadığı sürece pervasızlığının devam edeceğine dikkati çeken Turan, "Bir kişiyi öldürebilmek için 500 kişiyi öldüren, çoluk çocuk demeden bütün insanları katleden, bir mahalleyi yerle bir eden bir anlayışla, bir zihniyetle karşı karşıyayız." diye konuştu.

Turan, medeniyetin şiirle, edebiyatla, düşünceyle, fikirle ve insanlığa sunulan eserlerle inşa edilebileceğini belirterek, "Bunu bombalayarak yok edemezsiniz. Ortadan kaldıramazsınız." ifadelerini kullandı.

- "Millet olarak mazlumun yanında durmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz"

Turus da öldürülen masum çocukların suçlu olduklarını ispatlamaya çalışan, aklı tutulmuş, vicdani niteliği olmayan bir sistemle karşı karşıya bulunduklarının altını çizerek, "Biz, buna karşı dur diyoruz. Sanatla dur diyoruz." görüşünü paylaştı.

"Biz, millet olarak mazlumun yanında durmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz." diyen Turus, YTB olarak Filistinli öğrencileri eğitim için Türkiye'ye getirmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Turus, Gazze meselesinin zafere kavuşacağına, bu sergileri orada da gerçekleştirebileceklerine inandığını ifade etti.

Staitia da sanatın toplumlar arasında köprüler kurabilen ve en derin duyguları ifade edebilen evrensel bir dil olduğunu vurgulayarak, "Bu çalışmalar, sadece bir sanatsal üretim olmakla kalmayıp kendi topraklarında tutunma konusunda gerçek arzuyu yansıtan canlı birer nabızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Staitia, etkinliğin iletişim köprülerini güçlendirecek ve ortak sanatsal çalışmalar için daha geniş ufuklar açacak bir dizi yeni kültürel etkinliğin başlangıcı olmasını umduğunu dile getirdi.

