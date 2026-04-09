Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Kültür Sanat Mimar Sinan Kayseri'de Anma Töreniyle Anıldı

Yayınlanma Tarihi: 09.04.2026 16:28

Osmanlı mimarisinin en büyük ustası Mimar Sinan, doğum yeri Kayseri'de düzenlenen anma töreniyle yâd edildi. Ağırnas köyünde dünyaya gelen ve Osmanlı İmparatorluğu'nun dört bir yanında sayısız eser bırakan usta mimar, memleket topraklarında saygıyla anıldı. Süleymaniye Camii, Selimiye Camii gibi başyapıtlara imza atan Mimar Sinan'ın mirası, Kayseri'de düzenlenen özel törenle gelecek nesillere aktarılmaya devam ediyor. Törene mimarlar, sanat tarihçileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mimar Sinan Haftası etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü Ağırnas Mahallesi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, Mimar Sinan'ın doğduğu topraklarda olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türk dünyasının yetiştirdiği önemli kişilerden birinin de Mimar Sinan olduğunu belirten Çiçek, "Mimar Sinan'ı ne kadar anlatsak az. Mimar Sinan'ın doğduğu köy bizim göz bebeğimiz. Burası bizim vefa borcumuz olan yer. Mimar Sinan'ı unutmadığınız ve unutturmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Mimar Sinan'ın Osmanlı'nın ihtişamını eserlerine yansıttığını ifade etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da Mimar Sinan'ın 400'den fazla eser ortaya çıkardığını anlattı.

Dursun, Mimar Sinan'ın inanılmaz bir mimar ve dünyaca tanınan bir isim olduğunu belirtti.

Programa, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve davetliler katıldı.

Protokol ve ziyaretçiler, konuşmaların ardından Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü evi gezdi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Osmanlı İmparatorluğu Kocasinan Melikgazi Kayseri Mimar Sinan
Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

App Store

Mobil Uygulamamızı İndirin

Fikriyat

Mobil Uygulamamızı İndirin

