Hafta Sonu İstanbul: Sanatseverlere Özel Etkinlik Rehberi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 1-4 Nisan'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "İfigenya", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Yenilmez", Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Gidion'un Düğümü", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Oscar", Ümraniye Sahnesi'nde "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Hayat Der Gülümserim", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Kahvaltıya Kalsana" ve 4 Nisan'da FSM Kültür Sanat Merkezi Rasim Öztekin Sahnesi'nde "İkinci Perdenin Başı" oyununu seyirciyle buluşturacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yarın ve 1 Nisan'da "Güne Bakan Cam Kırıkları" oyunu, 2 ve 4 Nisan'da "Edusa 'Bir Anadolu Hikayesi'" operası ve 5 Nisan'da "Anadolu Ateşi" dans gösterisi izlenebilecek.

Zorlu PSM'de bugün "Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım", "Cimri" ve "Don Quixote" (Don Kişot), yarın "Seni Uzaktan Sevmek" ve "Metot", yarın ve 5 Nisan'da "Satıcının Ölümü", 1 Nisan'da "Güneşin Oğlu", 4 Nisan'da "Palamut Zamanı" ve 5 Nisan'da "Ezop Masalları" oyunları tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

"Zengin Mutfağı" bugün, "Aydınlıkevler" yarın, "Güldür Güldür Show" ise 1-2 Nisan'da Maximum Uniq'te sahnelenecek.

- Konserler

AKM'de bugün "İmgesel Sanat Yolculuğunda 50 Yıl 'Suat Arıkan'" konseri, yarın "Bir Safa Bahşedelim", 1 Nisan'da "Eldar Mansurov'un Senfonik Gravürleri", 3 Nisan'da "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri", 4 Nisan'da "Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Morning in Bakü" ve "Anıl Şallıel 166 Days" konserleri gerçekleşecek.

Fransız müzisyen Melanie Pain 3 Nisan'da Blind İstanbul'da, Alman keman virtüözü Iskandar Widjaja, 5 Nisan'da Deniz Müzesi'nde konser verecek.

Zorlu PSM'de 1 Nisan'da Nilüfer ve Duygu Soylu, 2 Nisan'da Sibel Can, 3 Nisan'da Yunan sanatçı Mikis Theodorakis ve Seyyal Taner, 4 Nisan'da The Away Days, Maya Perest ve Adamlar, 5 Nisan'da ise Ferhat Göçer hayranlarıyla bir araya gelecek.

Sevcan Orhan 1 Nisan'da Hayalmest Bostancı'da, Funda Arar ve Kubat 3 Nisan'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde, Emre Altuğ 4 Nisan'da Dada Salon Kabarett'te sahne alacak.

Bülent Ortaçgil, "Kadın Sesi Değmiş Şarkılar" konseriyle 4 Nisan'da Paribu Art sahnesinde olacak.

- Sergiler

Ressam, müzisyen ve heykeltıraş Suat Arıkan'ın 50. sanat yılına özel hazırlanan, sulu boya, akrilik, yağlı boya, guaj ve pastel gibi farklı malzemelerle kağıt, tuval, film, mukavva ya da ahşap üzerine eserlerin yer aldığı "Ses ve Renkle Sanatta 50 Yıl" sergisi AKM'de açıldı.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, mezunları ve öğretim üyelerinden oluşan Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu'nun hazırladığı karma sergi "Şaka Gibi", 1 Nisan'da Beyoğlu'ndaki Camhane Art Center'da sanatseverlerle buluşacak.

Gazze'de yarım kalan hayatların izini seramik ve resim sanatıyla görünür kılmayı amaçlayan "Sessiz Ayakkabılar" sergisi, Nevçarşı Alışveriş Merkezi'ndeki Kalyon Kültür Zone'da 30 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sakıp Sabancı'nın 1970'li yıllarda oluşturmaya başladığı, yıllar içinde yeni ve ödünç alınan eserlerle zenginleşen "Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu", yenilenen seçkisiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Antika halı uzmanı Amir Oskouei'nin koleksiyonundan 17. ve 18. yüzyıl Azerbaycan saray halıları, Sultanahmet'teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ndeki "Tasavvuf'tan Biçime Dokuma Sanatında Kutsal Geometri" sergisinde, 25 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

"Rengin Hafızası, Fırçanın Ruhu, Renklerle Yaşanmış Tutkulu Bir Hayat: İbrahim Çallı" sergisi, 5 Nisan'a kadar Haliç Tersanesi'ndeki İstanbul Sanat Müzesi'nde görülebilecek.

Türkiye'deki güncel fotoğraf ve mercek tabanlı sanata odaklanan "Panorama: Hayaller ve Yerler" sergisi, İstanbul Modern'de 18 Ekim'e kadar gezilebilecek.

