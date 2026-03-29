Viyana’da Türk Hat Sanatı Sergisi: Ruha Şifa Açıldı

Viyana Yunus Emre Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, enstitünün ev sahipliğindeki açılış törenine çok sayıda davetli katıldı. Açılışta sergi hattatlarından, psikolojik danışman hafız Faruk Eratlı, Kur'an-ı Kerim okudu.

Enstitü Müdürü Halil İbrahim Doğan, açılışta yaptığı konuşmada, sanatın insan ruhu üzerindeki iyileştirici gücüne değinerek, sergilenen eserlerin toplumsal ve bireysel psikolojik dayanıklılığa sunacağı katkının altını çizdi.

Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Kim Psikoloji kurucusu ve sergi küratörü Dr. Ömer Akgül, bugünün dünyasında yaşanan küresel krizler, afetler ve savaşların ruh sağlığı üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hiçbirimiz herhangi bir talihsizlikten maalesef muaf değiliz. Her an, her birimiz, herhangi bir talihsizliğe maruz kalmaya adayız. Peki talihsizlikler hayatımızın bir parçası ise bu musibetlerin bize isabet etmesine tamamen engel olamayacaksak da bunlarla başa çıkabilir miyiz? Yani en talihsiz şartlar altında bile bir anlam yaratabiliriz. Hayatın zorlukları duygusal ve ruhsal gelişimimiz için bir sıçrama tahtasıdır. Acı da talihsizlikler de hayatın kaçınılmaz parçalarından biridir. Acılardan kaçmak imkansızdır. Kaçınılmaz olandan kaçmaya çalışmak ya da reddetmek veya savaşmak yerine, acıyı fark edip, kabul edip acının içinde bir anlam bulabiliriz. Her türlü talihsizliğe rağmen bir insan başarısı ortaya koyabiliriz."

Hüsn-i hat sanatının geleneksel bir "başa çıkma mekanizması" olduğunu aktaran Akgül, "Ruha Şifa" projesiyle geçmişin estetik değerlerini modern psikolojinin "iyi oluş" kavramıyla harmanlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Yunus Emre Enstitüsü, Kim Psikoloji, Ruh Sağlığı Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen sergi 27 Mart-3 Nisan'da Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde, 4-6 Nisan'da ise Viyana Salzburg'da ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sergide yer alan tüm eserler, HattaPsikoloji.com adresi üzerinden dijital olarak incelenebiliyor. Ayrıca Dr. Ömer Akgül'ün "Talihsizlikler neyimiz olur?" başlıklı sergi seminerine de Kim Psikoloji platformu üzerinden erişim sağlanabiliyor.

