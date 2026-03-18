Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu Yenilendi

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Sakıp Sabancı'nın 1970'li yıllarda oluşturmaya başladığı, yıllar içinde yeni ve ödünç alınan eserlerle zenginleşen koleksiyon, Sabancı Holding'in desteğiyle müzenin modern galerilerinde izleyiciyle buluşuyor.

Osman Hamdi Bey'den Fikret Mualla'ya önemli isimlerin eserlerinin yer aldığı koleksiyon, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinden Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar geniş bir zaman dilimini kapsıyor. Sergi, resimlerin yanı sıra dönemin görsel kültürünü yansıtan fotoğraf, kartpostal ve arşiv belgelerini de içeriyor.

Seçki, 19. yüzyıl Osmanlı resminden modern Türk resmine uzanan bir anlatı sunarken, askeri okullarda başlayan resim eğitimi, sarayın sanat üzerindeki etkisi ve akademik sanat eğitiminin ilk yıllarına ilişkin başlıkları da ele alıyor.

- Sergide 19 ve 20. yüzyılın önemli isimlerinin eserleri görülebiliyor

Koleksiyonda, Şeker Ahmed Paşa, Süleyman Seyyid, Halil Paşa, Hüseyin Zekai Paşa ve Hoca Ali Rıza gibi 19. yüzyılın önde gelen isimlerinin yanı sıra 20. yüzyıl başında sanat ortamının şekillenmesine katkı sağlayan İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Avni Lifij, Nazmi Ziya Güran ve Mihri Müşfik gibi sanatçılar da yer alıyor.

Modern Türk resminin farklı estetik arayışlarını yansıtan Hale Asaf, Nurullah Berk, Nuri İyem ve Selim Turan'ın eserleri de koleksiyonda görülebiliyor.

Koleksiyon, izlenimcilik, dışavurumculuk ve kübizm gibi uluslararası sanat akımlarının Türk resmindeki yansımalarını da ortaya koyuyor.

Sergi, müzenin Emirgan Arşivi ile Avni Lifij Arşivi'nin yanı sıra Seyhun Binzet Kartpostal Koleksiyonu, İstanbul Üniversitesi Feyhaman Duran Kültür ve Sanat Evi Koleksiyonu, Nedret Kuran Koleksiyonu ile Aksoy ve Merey aile koleksiyonlarından uzun süreli ödünç alınan eserlerle zenginleşiyor.

Eserlerin araştırılması, korunması ve restorasyon süreçlerine odaklanan özel bir bölümde müzenin yürüttüğü "Görünenin Ötesinde" başlıklı bilimsel araştırma projelerine de sergi kapsamında yer veriliyor.

