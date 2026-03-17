Gölköy Barajı Doldu: Bolu'da Tarihi An Yaşandı
Yayınlanma Tarihi: 17.03.2026 15:51
Bolu'da içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı, eriyen karlar ve son günlerde etkili olan yağışların etkisiyle yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Bölge halkının su ihtiyacını güvence altına alan barajdaki doluluk oranı, özellikle ilkbahar aylarında artan yağışlar sayesinde tarihi seviyelere yükseldi. Yetkililerin açıklamalarına göre baraj, önümüzdeki dönemde de Bolu ve çevre ilçelerin su ihtiyacını kesintisiz karşılamaya devam edecek.
Toplam 24 milyon metreküp hacme sahip baraj, Mudurnu ve Abant Deresi'nden besleniyor. Kentte etkili olan yağmur ve kar yağışlarıyla barajdaki su seviyesi maksimum seviyeye çıktı.
Tam kapasiteye ulaşan baraj, Bolu'nun içme suyu ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor. Bolu genelinde içme suyu temininde herhangi bir sorun yaşanmazken, mevcut doluluk oranının uzun süreli kullanım açısından yeterli seviyede olduğu kaydedildi. Bu arada, yüzde 100 doluluk oranına ulaşan baraj havadan görüntülendi.
