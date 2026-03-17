Bursa'da Karagöz'e İş Ardına Düş Perde Oyunu
Yayınlanma Tarihi: 17.03.2026 15:53
Osmanlı'nın başkenti Bursa'da kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. "Karagöz'e İş Ardına Düş" isimli gölge ve kukla oyunu, Türk halk kültürünün sembol ismi Karagöz'ü yeniden perdede canlandırdı. Geleneksel sanatların yaşatılması amacıyla düzenlenen gösteride, Hacivat ve Karagöz'ün eğlenceli diyalogları izleyicileri kahkahaya boğdu. Bursa'nın tarihi ve kültürel dokusuna yakışan organizasyon, yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çekti.
Bursa Uludağ Üniversitesi Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen, hayali Nevzat Çiftçi tarafından kaleme alınan, dramaturgluğunu Doç. Dr. İbrahim Öztahalı'nın üstlendiği oyun, Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde sahnelendi.
Farklı yaş gruplarındaki çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği oyunda, çocuklar da zaman zaman seslendirme yaparak oyuna dahil edildi.
Karagöz ve Hacivat karakterlerinin atışmalarının eğlenceli dakikalar yaşattığı oyunun sonunda gösteriyi perde arkasından yöneten kadro, seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.
