Bursa’da Karagöz’e İş Ardına Düş Perde Oyunu

Bursa Uludağ Üniversitesi Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen, hayali Nevzat Çiftçi tarafından kaleme alınan, dramaturgluğunu Doç. Dr. İbrahim Öztahalı'nın üstlendiği oyun, Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Farklı yaş gruplarındaki çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği oyunda, çocuklar da zaman zaman seslendirme yaparak oyuna dahil edildi.

Karagöz ve Hacivat karakterlerinin atışmalarının eğlenceli dakikalar yaşattığı oyunun sonunda gösteriyi perde arkasından yöneten kadro, seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.

