Bursa'da Karagöz'e İş Ardına Düş Perde Oyunu

Yayınlanma Tarihi: 17.03.2026 15:53

Osmanlı'nın başkenti Bursa'da kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. "Karagöz'e İş Ardına Düş" isimli gölge ve kukla oyunu, Türk halk kültürünün sembol ismi Karagöz'ü yeniden perdede canlandırdı. Geleneksel sanatların yaşatılması amacıyla düzenlenen gösteride, Hacivat ve Karagöz'ün eğlenceli diyalogları izleyicileri kahkahaya boğdu. Bursa'nın tarihi ve kültürel dokusuna yakışan organizasyon, yerli ve yabancı turistlerin de dikkatini çekti.

Bursa Uludağ Üniversitesi Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen, hayali Nevzat Çiftçi tarafından kaleme alınan, dramaturgluğunu Doç. Dr. İbrahim Öztahalı'nın üstlendiği oyun, Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Farklı yaş gruplarındaki çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği oyunda, çocuklar da zaman zaman seslendirme yaparak oyuna dahil edildi.

Karagöz ve Hacivat karakterlerinin atışmalarının eğlenceli dakikalar yaşattığı oyunun sonunda gösteriyi perde arkasından yöneten kadro, seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Mürşide Teyze’nin Ramazan Hatıraları I Ramazan’dan Anlar

Osmanlı’nın kaderini değiştiren gizemli rüyalar

Ramazan Rotaları: Süleymaniye

İnsanın zafiyet yönleri

İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi’nde Tören

Filistin’de kadın ve çocuk olmak

Velayetten monarşiye

İran’ın boşluğunu kim dolduracak?

Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail’in İran’a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?

Ramazan ayında Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Kehanetin peşinde ya da küresel 28 Şubat süreci

Pakistan-Taliban arasında Ramazan savaşı!

