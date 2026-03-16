Ulu Cami Yeniden Açıldı: Kahramanmaraş’ta Tarihi Gün

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersoy, asırlık hafızayı yeniden ayağa kaldırdıklarını, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gören Kahramanmaraş Ulu Cami'yi Kadir Gecesi'nde yeniden ibadete açtıklarını bildirdi.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Dulkadiroğlu döneminin simge eserlerinden biri olan Ulu Cami'de beden duvarlarından minaresine, mihrap kısmından hünkar mahfilindeki çeşmeye kadar kapsamlı bir ihya süreci yürüttük. Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda ve aslına uygun şekilde ayağa kaldırdığımız bu kıymetli eseri yeniden ibadete açıyor olmanın huzurunu yaşıyoruz. Kahramanmaraş'ımıza hayırlı olsun."

- Depremde ağır hasar gördü

Dulkadiroğlu Beyi Süleyman Bey tarafından 1442-1454 yıllarında inşa edilen, 1500'lü yıllarda ise Alaüddevle Bozkurt Bey tarafından genişletilen Ulu Cami, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar aldı.

Tarihi yapıyı yeniden ayağa kaldırmak için yaklaşık 1,5 yıl süren kapsamlı restorasyon süreci yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında, öncelikle oluşturulan Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlandı.

Koruma Kurulu onaylarının ardından uygulama aşamasına geçilirken, yapı üzerinde jeoradar taramaları başlatıldı.

Eserin beden duvarları ve kolonlarında askılama işlemleri yapıldı, özgün kimliği korunarak beden duvarlarında enjeksiyon uygulaması gerçekleştirildi. Statik güçlendirme amacıyla sürekli zıvana, kenet ve gergi sistemleri de devreye alınırken, yapının daha güvenli hale getirilerek gelecek nesillere aktarılması hedeflendi.

Restorasyon çalışmalarında, yapının sanat tarihi raporunda yer alan özgün niteliklerine bağlı kalındı. Bu kapsamda caminin mihrap kısmı ile hünkar mahfilindeki çeşme de yeniden ihya edildi. Beden duvarlarında güçlendirme çalışmaları yapılırken, minare de sürekli zıvana ve kenet uygulamalarıyla aslına uygun biçimde yeniden ayağa kaldırıldı.

Avlu ve çevre düzenlemesi de tamamlanarak tarihi yapının daha güvenli biçimde geleceğe taşınması sağlandı.

- Kadir Gecesi'nde cemaatiyle buluşacak

Restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Ulu Cami'de bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi'nde yeniden ibadet yapılacak.

Böylece Kahramanmaraş'ın simge eserlerinden biri, deprem sonrası yürütülen titiz çalışmaların ardından yeniden şehrin ve cemaatin hizmetine sunulmuş oldu.

