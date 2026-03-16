Trabzon’da Hz. Muhammed Sergisi: 1500. Yıl Kutlaması

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü ve Ortahisar Halk Eğitim Merkezince, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışını İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Ahmet Bektaş ve Fatma Zehra Aydın gerçekleştirdi.

Kelimeişehadet, Lafza-i Celal, İsm-i Nebi, ayetikerimeler, sureler, beyitler ve tezhip tablolarının yer aldığı sergiyi gezen davetliler, usta öğreticilerden eserlerle ilgili bilgi aldı.

Ayrıca ebru, kaligrafi ve hat sanatı çalışmaları için canlı performans gerçekleştirildi.

Sergi, 18 Mart'a kadar açık kalacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.