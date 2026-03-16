Trabzon'da Hz. Muhammed Sergisi: 1500. Yıl Kutlaması
Yayınlanma Tarihi: 16.03.2026 14:39
Trabzon'da Hz. Muhammed'in doğumunun hicri 1500. yılı kutlamaları kapsamında özel bir sergi düzenlendi. "Gül ve Kalem" teması altında hazırlanan sergide, geleneksel Türk sanatlarının en değerli örnekleri sanatseverlerle buluştu. Hat sanatının incelikli örnekleri, tezhip sanatının göz alıcı detayları ve ebru sanatının eşsiz desenleri bir araya geldi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlik, hem dini hem de kültürel açıdan önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Sergi, İslam sanatlarının zenginliğini yansıtırken, Hz. Muhammed'e duyulan saygı ve sevgiyi de gözler önüne seriyor.
Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü ve Ortahisar Halk Eğitim Merkezince, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışını İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Ahmet Bektaş ve Fatma Zehra Aydın gerçekleştirdi.
Kelimeişehadet, Lafza-i Celal, İsm-i Nebi, ayetikerimeler, sureler, beyitler ve tezhip tablolarının yer aldığı sergiyi gezen davetliler, usta öğreticilerden eserlerle ilgili bilgi aldı.
Ayrıca ebru, kaligrafi ve hat sanatı çalışmaları için canlı performans gerçekleştirildi.
Sergi, 18 Mart'a kadar açık kalacak.
