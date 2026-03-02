Medeniyetler Korosu’ndan Osmaniye’de Muhteşem Konser

Hatay'ın çok kültürlü mozaiğini ve birlikte yaşama geleneğini dünyaya tanıtmak amacıyla 2007 yılında kurulan Antakya Medeniyetler Korosu, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği muhteşem konserle müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Üç semavi din olan İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik'ten farklı mezhep ve inançlara mensup kişilerin bir araya gelerek oluşturduğu bu eşsiz koro, 16 yıldır sürdürdüğü sanat yolculuğunda yüzlerce konser verdi ve Hatay'ın hoşgörü kültürünün müzikal elçisi oldu. Osmaniye'deki bu özel etkinlik, koronun şehirlerarası kültürel köprü kurma misyonunun önemli bir durağı olarak kayıtlara geçti.

Şef Yılmaz Özfırat'ın deneyimli yönetiminde sahne alan Medeniyetler Korosu, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Konser Salonu'nu tamamen doldurdu. Farklı kültür ve inançlardan gelen koro üyeleri, Türk sanat müziğinden dünya klasiklerine, geleneksel Hatay ezgilerinden çoksesli armonilere uzanan geniş bir repertuvar sundu. Dinleyiciler arasında üniversite öğrencileri, akademisyenler, yerel yöneticiler ve müzikseverler yer alırken, salon adeta bir kültür buluşma noktasına dönüştü. Konser boyunca izleyiciler seslendirilen şarkılara coşkuyla eşlik etti, bazı eserlerde gözyaşlarını tutamadı ve müziğin evrensel dilinin gücünü bir kez daha deneyimledi.

Yaklaşık iki saat süren konser programında Hatay'a özgü yerel ezgiler, Osmanlı dönemi klasikleri, Arap makamlı eserler ve farklı dillerde seslendirilen parçalar yer aldı. Koronun her bir üyesi, kendi kültürel mirasından getirdiği zenginliği ortak bir harmoni içinde sunarak, farklılıkların nasıl bir zenginlik yaratabileceğini gözler önüne serdi. Özellikle Türkçe, Arapça, Süryanice ve Ermenice dillerinde seslendirilen eserler, Hatay'ın binlerce yıllık medeniyetler beşiği olma özelliğini müzikle anlattı. Deprem felaketinden sonra Hatay'dan gelen bu kültürel elçiler, müzikle umut, dayanışma ve yeniden ayağa kalkma mesajı verdi.

Konserin finalinde izleyiciler koroyu ayakta dakikalarca alkışladı ve "Bravo" sesleriyle takdirlerini sundu. Etkinlik sonrasında koro üyeleri ve Şef Özfırat, izleyicilerle samimi sohbetler gerçekleştirdi ve Osmaniye'nin sıcak ilgisinden büyük memnuniyet duydu

