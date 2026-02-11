Denizli’de 1000 Yıllık Bizans Tahıl Küpü Ortaya Çıktı

Denizli'nin tarihi Buldan ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde, doğanın tesadüfi müdahalesiyle gerçekleşen olağanüstü bir arkeolojik keşif, bölgenin bin yıllık geçmişine ışık tuttu. Bölgede yaşanan şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kayması, yüzyıllardır gizli kalan tarihi bir hazineyi ortaya çıkardı. Mahalle sakinleri, kaymadan sonra toprak altından çıkan büyük boyutlu küpü fark ederek, sorumlu kurumları derhal bilgilendirdi. Vatandaşların bilinçli davranışı ve kültürel mirasa sahip çıkma refleksi, bu değerli eserin korunmasında kritik rol oynadı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve Denizli Müze Müdürlüğü yetkilileri, ilk incelemelerin ardından durumu Tripolis Antik Kenti kazı ekibine iletti. Bölgede yürütülen arkeolojik çalışmalardan sorumlu olan deneyimli ekip, küpün çevresinde detaylı incelemeler yaparak, eserin zarar görmeden çıkarılması için titiz bir çalışma başlattı. Profesyonel kazı teknikleri kullanılarak, yaklaşık bin yıldır toprak altında korunan tahıl küpü, özel ekipman ve uzman gözetiminde bulunduğu yerden çıkarıldı. Çıkarma işlemi sırasında küpün çevresindeki toprak tabakalarından alınan numuneler, dönemin tarihlendirilmesi ve çevresel koşulların anlaşılması açısından ayrıca değerlendirildi.

Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen tarihi eser üzerinde yapılan ilk bilimsel incelemelerde, küpün Orta Bizans dönemine, yani yaklaşık MS 10-12. yüzyıllar arasına ait olduğu tespit edildi. Uzmanlar, küpün yapısal özellikleri, kullanılan kil türü ve pişirme tekniği incelendiğinde, dönemin gelişmiş seramik üretim teknolojisini yansıttığını belirtiyor. Özellikle tahıl depolamak amacıyla üretilmiş olan bu tip küpler, Bizans İmparatorluğu'nun gıda güvenliği stratejisinin önemli bileşenleriydi. Küpün iç yüzeyinde tespit edilen kalıntılar, hangi tür tahılların saklandığına dair ipuçları verebilir ve laboratuvar analizleri bu konuda net bilgiler sunacaktır.

Bu keşif, Buldan'ın sadece tekstil mirası değil, aynı zamanda zengin arkeolojik potansiyeli açısından da önemli bir merkez olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bölgenin jeolojik yapısı ve iklim koşulları, tarih boyunca yerleşim ve tarım faaliyetleri için ideal ortam sağlamış. Denizli Müze Müdürlüğü yetkilileri, küpün restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından, halka açık sergileme alanında ziyaretçilere sunulacağını açıkladı. Ayrıca, bu bulgunun bölgede daha kapsamlı arkeolojik araştırmaların yapılması gerektiğine işaret ettiği vurgulanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çaybaşı Mahallesi ve çevresinde sistematik kazı çalışmalarının planlanması için ön çalışmalara başladı.

