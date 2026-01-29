Bugün
Türk Ebru Sanatı Moskova'da Diplomatların Eşlerine Tanıtıldı

Yayınlanma Tarihi: 29.01.2026 10:40

Moskova Yunus Emre Enstitüsü'nde gerçekleştirilen özel kültürel diplomasi etkinliğinde, Rusya'da görev yapan askeri diplomatların eşleri Türk kültürünün en önemli sanat dallarından ebru ile tanıştı. Yüzyıllardır Türk-İslam medeniyetinin vazgeçilmez parçası olan ve "su üzerinde resim" olarak bilinen ebru sanatının inceliklerinin anlatıldığı programda, katılımcılar geleneksel teknikleri yakından gözlemleme ve uygulama fırsatı buldu. Türkiye'nin yumuşak güç diplomasisinin önemli araçlarından olan kültür ve sanat etkinlikleri, iki ülke arasındaki dostluk köprülerinin güçlendirilmesinde kritik rol oynuyor. Moskova'daki diplomatik çevrelerde büyük ilgi gören etkinlik, Türk kültürel mirasının uluslararası tanıtımına da önemli katkı sağladı.

Türk Ebru Sanatı Moskova’da Diplomatların Eşlerine Tanıtıldı

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Askeri Ataşesi'nin eşi Ezgi Kaptan İşçi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen programa, Moskova YEE Koordinatörü Ersin Akbulut ve Rusya'da görev yapan bazı yabancı büyükelçiliklerin askeri ataşelerinin eşleri katıldı.

Etkinlikte, katılımcılara geleneksel Türk süsleme sanatlarından ebru hakkında bilgi verildi.

Tanıtımın ardından düzenlenen atölye çalışmasında, misafirler, ebru tekniğini uygulamalı olarak deneyimleyerek kendi çalışmalarını yaptı.

Moskova YEE Koordinatörü Akbulut, burada yaptığı açıklamada, 2026 yılı boyunca Moskova'da Türk kültürünün doğru şekilde tanıtımına yönelik çeşitli sanat faaliyetleri gerçekleştireceklerini belirterek, bu etkinliğin söz konusu çalışmaların ilki olduğunu söyledi.

YEE'nin yurt dışında Türk el sanatlarının tanıtımındaki rolüne işaret eden Akbulut, Türkiye'nin kültürel birikiminin dünyanın farklı bölgelerinde bu kurum aracılığıyla tanıtıldığını kaydetti.

Programda katılımcılara Türk çayı ve Türk kahvesi de ikram edildi.

