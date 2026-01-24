Uzungöl Kış Festivali Başladı: Trabzon’da Kar Şenliği

Trabzon'un incisi Uzungöl'de başlayan Kış Festivali, bölgenin turizm sezonunu 12 aya yayma hedefinde önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Yüzyıllardır Karadeniz kültürünün bir parçası olan Kalandar geleneği, festival temasıyla yeniden canlandırılarak genç nesillere aktarılıyor. Renkli kostümler içinde meşaleli yürüyüş yapan yöre halkı, hem kültürel mirasını yaşatıyor hem de festival atmosferini zirveye taşıyor. Kar yağışının eşlik ettiği açılış töreni, Uzungöl'ün doğal güzelliğiyle birleşerek sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaştı.

Festival Koordinatörü Erhan Eroğlu, organizasyonun planlamadan çok daha başarılı geçtiğini ve ilk günden itibaren konaklama tesislerinin dolduğunu açıkladı. Eroğlu, özellikle pandemi sonrası dönemde doğa turizmine olan ilginin artmasıyla birlikte Uzungöl'ün cazibe merkezine dönüştüğünü, kış festivalinin de bu trendi güçlendirdiğini belirtti. Festival kapsamında düzenlenen etkinliklerin tamamının ücretsiz olması, katılımı daha da artıran bir faktör oldu. Ayrıca bölgedeki otel ve pansiyonların festival süresince özel kampanyalar düzenlemesi, ekonomik açıdan da festival turizmini destekledi.

Yöresel sanatçıların sahne aldığı konserler, Karadeniz müziğinin farklı tonlarını dinleyicilere sundu. Geleneksel horon gösterilerinin yanı sıra modern yorumlar da sahnede yer alarak, kültürel mirası çağdaş bir dille anlatma çabası göze çarpıyor. Kar topu savaşları için özel alanlar oluşturulurken, profesyonel eğitmenler eşliğinde kayak dersleri de veriliyor. Çocuklar için kardan adam yapma yarışmaları, yetişkinler için ise geleneksel kızak yarışları düzenleniyor. Ayrıca Uzungöl'ün eşsiz manzarasında fotoğraf çekme imkanı bulan ziyaretçiler, profesyonel fotoğrafçılardan ücretsiz eğitim alma şansına da sahip oluyor.

Çaykara Kaymakamlığı ve Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen festival, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin güçlü desteğiyle hayata geçirildi. 25 Ocak tarihine kadar devam edecek festival programında, her gün farklı etkinlikler ve sürprizler yer alıyor. Organizasyon komitesi, festivalin sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda sürdürülebilir turizm ve yerel kalkınma modeli olarak görülmesini istiyor. Gelecek yıllarda festivalin uluslararası boyuta taşınması ve Uzungöl'ün kış turizminde Avrupa'nın önde gelen destinasyonlarıyla rekabet edebilecek bir merkez haline gelmesi planlanıyor. Bölge ekonomisine yıllık milyonlarca lira katkı sağlaması beklenen festival, aynı zamanda genç nüfusun bölgede kalmasını ve yeni iş imkanlarının oluşmasını da hedefliyor.

