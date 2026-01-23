Şanlıurfa’ya Kar Yağdı: Balıklıgöl’de Kartpostal

Şanlıurfa'da dün sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı, kentin en değerli turistik ve tarihi mekanları olan Balıklıgöl Yerleşkesi ile Şanlıurfa Kalesi'ni adeta beyaz bir örtüyle kapladı. Genellikle sıcak ve kurak iklimiyle bilinen Güneydoğu Anadolu'nun bu kadim şehrinde kar yağışının görülmesi, hem yerel halk hem de bölgeyi ziyaret eden turistler için büyük bir sürpriz oldu. Hz. İbrahim'in ateşe atıldığı yerin gölü olduğuna inanılan kutsal Balıklıgöl, kar tanelerinin altında mistik ve büyüleyici bir atmosfere büründü.

Tarihi yerleşkeyi ziyaret eden yüzlerce vatandaş, bu eşsiz kar manzarasını ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekimleri yaptı. Özellikle Rızvaniye ve Halilurrahman camileri çevresindeki tarihi doku, kar yağışıyla birleşince sosyal medyada viral olan görüntülere sahne oldu. Balıklıgöl'deki kutsal havuzda yüzen sazan balıkları, soğuk havaya rağmen hareketliliğini sürdürürken, çevredeki Osmanlı dönemi hanları, medreseleri ve taş yapıları beyaz örtünün altında tarihi bir tablo oluşturdu.

Kar yağışının yarattığı romantik atmosferden yararlanan çiftler arasında, nikahlarını yeni kıydıran Mahmut ve Zeynep çifti de dikkat çekti. Genç çift, evliliklerinin ilk anlarını bu tarihi ve manevi mekanın kar altındaki eşsiz güzelliğinde ölümsüzleştirmek için Balıklıgöl'e geldi. Mahmut Akar, nikah töreninin ardından eşiyle birlikte Balıklıgöl'ü ziyaret etmelerinin hem romantik bir deneyim hem de ömür boyu hatırlayacakları bir anı yaratmak için bilinçli bir tercih olduğunu ifade etti. Kar yağışının yerleşkede oluşturduğu beyaz örtünün, özel günlerini daha da anlamlı kıldığını ve bu manzaranın kendileri için paha biçilmez bir hatıra değeri taşıdığını vurguladı.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklı olarak önümüzdeki günlerde de etkili olacağını bildirirken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarına hız verdi. Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Şanlıurfa, kar yağışıyla birlikte turistik çekiciliğini bir kez daha kanıtladı ve bölgeye olan ilginin artması bekleniyor.

