Su Samuru Yedigöller’de Tespit Edildi: Tarihi An

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yedigöller Milli Parkı'nda nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan, doğal yaşam alanlarının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Yedigöller Milli Parkı'nda yapılan gözlemlerde, IUCN Kırmızı Listesi'nde nesli tehlike altında olarak sınıflandırılan su samurlarının görüntülenmesi, bölgedeki koruma çalışmalarının başarısını gösteriyor. Su samurları, temiz su kaynaklarının ve sağlıklı ekosistemlerin önemli biyolojik göstergeleri arasında yer alıyor.

Bakanlık ekipleri, Yedigöller başta olmak üzere tüm korunan alanlarda yaban hayatı izleme ve koruma faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Bölgede habitat iyileştirme çalışmaları, su kalitesi takibi ve kaçak avcılığa karşı denetimler düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Bu çabalar, nadir türlerin doğal ortamlarında güvenle yaşamalarını sağlamayı hedefliyor.

Uzmanlar, su samurlarının Yedigöller'de görülmesini, ekosistemin sağlığı açısından son derece olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor. Bu durum, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunduğunu ve doğal dengenin sürdürülebilir şekilde yönetildiğini kanıtlıyor.

