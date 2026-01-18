Drone Hürmetçi Sazlığı’ndaki Yılkı Atlarını Görüntüledi

Kayseri'de kent merkezine yakınlığıyla dikkat çeken Hürmetçi Sazlığı, doğa severler için önemli bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor. İncesu ve Hacılar ilçeleri arasında konumlanan sazlık alan, yılkı atlarının doğal yaşam alanı olarak öne çıkıyor.

Bölgede özgürce yaşayan yılkı atları, gün batımı saatlerinde yapılan drone çekimleriyle görüntülendi. Doğal ortamlarında beslenip dolaşan atlar, sazlık alanın en çarpıcı unsurlarından birini oluşturuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında zorlu geçen hava koşullarında yılkı atlarının beslenmesine yönelik düzenli çalışmalar gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri, atların sağlıklı kalmaları için gerekli bakım ve besleme desteğini sağlıyor.

Hassas alan statüsüyle koruma altına alınan Hürmetçi Sazlığı, sahip olduğu ekolojik çeşitlilik ve turizm değeriyle Kayseri'nin doğal varlıkları arasında önemli bir yere sahip. Sazlık alan, her mevsim farklı güzellikler sunarak ziyaretçi akınına uğruyor.

