Drone Hürmetçi Sazlığı'ndaki Yılkı Atlarını Görüntüledi
Kayseri'nin doğal güzelliklerinin başında gelen Hürmetçi Sazlığı, modern drone teknolojisiyle yapılan hava çekimleriyle yeniden keşfediliyor. Erciyes Dağı'nın eteklerinde konumlanan bu benzersiz ekosistem, yılkı atlarının doğal yaşam alanı olmasının yanı sıra göçmen kuşlar için de kritik bir durak noktası oluşturuyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen fotoğraf meraklıları, özellikle altın saatlerde çektikleri drone görüntüleriyle sazlık alanın büyüleyici atmosferini kayıt altına alıyor. Kent merkezine 5 kilometre mesafedeki bu korumalı alan, İncesu ve Hacılar ilçelerinin ortak doğal mirası olarak kabul ediliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kış aylarında gerçekleştirdiği sistematik besleme programları, yılkı atı popülasyonunun korunmasında hayati rol oynuyor. Dört mevsim farklı görsel şölenler sunan Hürmetçi Sazlığı, ekolojik turizm ve fotoğraf sanatı açısından giderek artan bir öneme sahip. Bölgenin hassas alan statüsü, gelecek nesillere bu doğal mirasın aktarılmasını güvence altına alıyor.
Kayseri'de kent merkezine yakınlığıyla dikkat çeken Hürmetçi Sazlığı, doğa severler için önemli bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor. İncesu ve Hacılar ilçeleri arasında konumlanan sazlık alan, yılkı atlarının doğal yaşam alanı olarak öne çıkıyor.
Bölgede özgürce yaşayan yılkı atları, gün batımı saatlerinde yapılan drone çekimleriyle görüntülendi. Doğal ortamlarında beslenip dolaşan atlar, sazlık alanın en çarpıcı unsurlarından birini oluşturuyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında zorlu geçen hava koşullarında yılkı atlarının beslenmesine yönelik düzenli çalışmalar gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri, atların sağlıklı kalmaları için gerekli bakım ve besleme desteğini sağlıyor.
Hassas alan statüsüyle koruma altına alınan Hürmetçi Sazlığı, sahip olduğu ekolojik çeşitlilik ve turizm değeriyle Kayseri'nin doğal varlıkları arasında önemli bir yere sahip. Sazlık alan, her mevsim farklı güzellikler sunarak ziyaretçi akınına uğruyor.
