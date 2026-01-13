Kültür ve Turizm Bakanlığının restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmaları sonucunda hizmete açılan Rami Kütüphanesi 3. yaşını kutluyor.

Geçmişi 18. yüzyılın ortalarına uzanan 250 yıllık tarihe sahip Rami Kışlası'nın aslına uygun çalışmalarla yeniden hayat bulduğu kütüphane, İstanbul'un en büyük, Türkiye'nin sürdürülebilir ilk kütüphanesi olma özelliği taşıyor.

Rami Kütüphanesinden yapılan açıklamaya göre, çağdaş kütüphanecilik ve kamusal yaşam anlayışıyla yeniden işlevlendirilmesiyle hayata geçirilen yapı, tarihsel mirası korurken, bugünün ihtiyaçlarına yanıt veren bütüncül bir kültür ekosistemi olarak öne çıkmayı hedefliyor.

Üç yılda 7,7 milyondan fazla ziyaretçiyi, 8 binden fazla etkinliği ve 2 milyonu geçen etkinlik katılımcısını bir araya getiren Rami Kütüphanesi, basın ve sosyal medyada 2,9 milyardan fazla etkileşime ulaştı. Ayrıca 50 bini aşkın kayıtlı üyesi, 300 binden fazla ödünç kitap aldı.

Üçüncü yılına "Rami'de Hayat Var!" ana mottosuyla giren kütüphane, koleksiyonlarıyla bilginin korunması, dijital altyapısıyla bilginin erişimi, etkinlik, eğitim ve atölye programlarıyla bilginin üretilmesi, üretilen bilginin yalnızca kütüphane sınırlarında kalmayarak fiziksel ve dijital kanallar üzerinden toplumsal dolaşıma girmesi ve sürdürülebilir biçimde yayılmasını esas alan bütüncül bir yaklaşım benimsiyor.

Çocuk ve yetişkin atölyeleri, sergiler, konferanslar, sempozyumlar, paneller, tiyatro ve sahne gösterileri, konserler, sinema programları ve tematik festivaller ile kütüphane disiplinler arası bir öğrenme ve üretim alanına dönüştürülüyor.

Bu kapsamda 3 yılda Rami Kütüphanesi, 3 bin 535 çocuk, 1834 yetişkin, 112 ebeveyn çocuk atölyesi, 153 sergi, 90 söyleşi, 24 fuar, festival, şenlik, 818 konferans ve seminer, 98 sempozyum ve çalıştay, 17 konser ve dinleti, 88 tiyatro ve sahne gösterisi, 9 sinema gösterimi, 646 eğitim atölyesi, 44 zirve ve buluşma ve 568 lansman, imza günü, ödül töreni, yarışma ve kamp gibi birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Kütüphane aynı zamanda 20 milyon e-dergi, e-kitap, makale gibi kitap harici elektronik kaynağa erişim, 5 milyondan fazla açık kaynak erişimi, 1 milyon 900 bin basılı kitap içerisinden 1 milyon 600 bin derleme kitap, 300 bin ödünç alınabilir kitap, 500 bin nadir matbu esere dijital erişim, 250 bin yazma esere dijital erişim, 150 bin kitap dışı materyal, 100 bin cilt nadir matbu eser, 25 bin kitaplık Atatürk İhtisas Kütüphanesi, 20 bin Avrupa nadir kitap, 8 bin kitaplık Biyografi İhtisas Kütüphanesi ve çeşitli özel arşiv ve koleksiyonları da ziyaretçilerine sundu.

