İzmir'de "Hind Rajab'ın Sesi" filminin özel gösterimi yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile İzmir Valiliği işbirliğinde, kentteki özel bir alışveriş merkezinin sinema salonunda gösterime sunulan filme vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, gösterimin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, belgesel ve film türlerinin harmanlandığı özel bir yapım izlediklerini söyledi.

Elban, "Yaklaşık 27 aydır Filistin'de yaşanan mezalimde sadece bir yavrumuzun ve onunla birlikte araçta bulunan akrabalarının ölümüne şahit olduk. Sadece bir araba içindeki küçücük bir çocuğun ve yanındaki 4-5 kişinin şehadeti bile dünyamızı altüst etti." dedi.

Filistin'de her gün binlerce insanın hayatını kaybettiği acıya, bir buçuk saat süren film boyunca dahi dayanmakta zorlandıklarını dile getiren Elban, Gazze'de insanların bu zulme 27 aydır, her an ve hiçbir güvenli alan olmadan maruz kaldığını vurguladı.

Elban, Filistin'de yaşananların insanlık vicdanında derin yaralar açtığını ifade ederek, "Orada yaşanan soykırımın, dehşetin ve acının boyutlarını insan olarak tasvip etmemiz, açıklamamız mümkün değil. İnşallah kardeşlerimiz bu zulümden, bu katliamdan, bu soykırımdan bir an evvel kurtulur." diye konuştu.

Dünyanın hiçbir yerinde mazlumların bu tür acılara maruz kalmaması temennisinde bulunan Elban, filmin etkileyici bir anlatı sunduğunu belirterek herkesin izlemesini tavsiye etti.

- Hind Rajab filmi ve olayı hakkında

Dünyanın birçok yerinde festivallerden ödülle dönen ABD, Fransa ve Tunus ortak yapımı "Hind Rajab'ın Sesi" filmi, Türkiye'deki sinema salonlarında vizyona girdi.

Yönetmenliğini Tunuslu Kaouther Ben Hania'nın üstlendiği film, Venedik Film Festivali'nde jüri büyük ödülü "Gümüş Aslan" da dahil olmak üzere dokuz ödüle layık görüldü. Film ayrıca Golden Globe "En İyi Film" ve Oscar "En İyi Yabancı Film" adayı oldu.

Film, İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgali sırasında İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından öldürülen Filistinli Hind Rajab'ın hikayesini izleyiciyle buluşturuyor.

Gazze'nin Tel el-Heva Mahallesi'nde 29 Ocak 2024'te seyir halindeyken hedef alınan araçta, Rajab ile 5 akrabası İsrail ateşi altında hayatını kaybetti. Saldırının ilk anlarında araçtaki 4 kişi vefat etti. Hind Rajab ile sağ kalan Leyan Hamade adlı 15 yaşındaki kız çocuğu Filistin Kızılayını arayarak yardım istedi.

Filistin Kızılayı 30 Ocak 2024'te Leyan Hamade'nin saldırıya uğradığı bilgisini paylaşarak, Hamade'nin yardım istediği ses kaydını yayımlamıştı. Hamade de arabadaki tüm aile fertleri gibi telefon görüşmesinin ardından hayatını kaybetti.

Saldırıdan sonra yapılan incelemelerde Rajab ve ailesinin öldürüldüğü araca toplam 335 merminin isabet ettiği belirtildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.