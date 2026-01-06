Erzincan Girlevik Şelalesi Dondu: Buz Sarkıtları Oluştu

Erzincan'ın simge doğal yapılarından Girlevik Şelalesi, kış mevsiminin tüm ihtişamıyla yaşandığı bu günlerde benzersiz bir doğa manzarasına sahne oluyor. Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede, Munzur Dağları'nın eteklerinde yer alan ve 9 ayrı kaynak suyunun Kalecik köyü yakınlarında birleşmesiyle oluşan şelale, son günlerde yaşanan meteorolojik koşullar nedeniyle tamamen dondu. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve özellikle gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, şelalenin su akışını yavaşlatarak metrelerce uzunluğunda buz sarkıtlarının oluşmasını sağladı. Yaklaşık 40 metre yükseklikten dökülen sular, donma süreciyle birlikte adeta bir buz duvarına dönüştü.

Girlevik Şelalesi'nin bu olağanüstü hali, bölge ekonomisine ve turizmine de önemli katkılar sağlıyor. Yerel esnaf, özellikle hafta sonları artan ziyaretçi sayısı sayesinde hareketli günler geçiriyor. Çevre illerden ve hatta komşu şehirlerden gelen turistler, bu nadir doğa olayını görmek için Erzincan'a akın ediyor. Bölgedeki oteller ve pansiyonlar, kış sezonunda normalde düşük olan doluluk oranlarının bu sayede arttığını belirtiyor. Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri, Girlevik Şelalesi'nin kış turizminde marka değeri haline getirilmesi için çalışmalar yaptıklarını açıkladı. Ayrıca, bölgeye ulaşımı kolaylaştırmak için yeni ulaşım alternatifleri değerlendiriliyor.

Şelalenin dört mevsim farklı karakterler sergilemesi, doğa tutkunları için özel bir çekim merkezi oluşturuyor. İlkbaharda kar sularının erimesiyle güçlenen su akışı, yazın serin ve ferahlatıcı atmosfer, sonbaharda çevredeki ağaçların renk değiştirmesi ve kışın da bu muhteşem donma olayı, Girlevik Şelalesi'ni yıl boyunca ziyaret edilebilir kılıyor. Doğa fotoğrafçılığı yapanlar, şelalenin her mevsimde farklı ışık koşullarında çekim yapma imkanı sunduğunu belirtiyor. Özellikle kış aylarında sabah saatlerinde güneşin buz kristallerine yansıması, fotoğraf sanatı açısından eşsiz kareler ortaya çıkarıyor.

Meteoroloji ve iklim uzmanları, Girlevik Şelalesi'ndeki bu donma olayının önümüzdeki haftalarda da devam edeceğini tahmin ediyor. Bölgede soğuk havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor ve bu durum buz formasyonlarının daha da büyümesine neden olabilir. Ancak uzmanlar, küresel iklim değişikliği nedeniyle gelecek yıllarda bu tür kapsamlı donma olaylarının daha az görülebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Bu nedenle, mevcut manzaranın hem belgesel hem de turistik değeri daha da artıyor. Erzincan Valiliği, şelalenin çevresinde güvenlik önlemlerini artırarak ziyaretçilerin güvenli bir şekilde bu doğa harikasını deneyimlemesini sağlıyor. Girlevik Şelalesi, doğanın hem gücünü hem de güzelliğini en iyi şekilde yansıtan, Türkiye'nin korunması gereken doğal varlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

