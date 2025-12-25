Bugün
Anasayfa Kültür Sanat Muğla'da Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 752'nci yılında Şebiarus töreni yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 25.12.2025 09:53

Muğla'da Türk ve İslam aleminin önemli mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 752'nci yılı dolayısıyla Şebiarus töreni düzenlendi.

Konyalılar Karamanlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği, Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesinin desteğiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programın sunuculuğunu Kasım Alper Özdemir, solistliğini Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı yaptı.

Programda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunca semazen gösterisi sunuldu.

Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, törende yaptığı konuşmada, hakikatin bir bütün olduğunu belirterek, hakikatin tamamına ermenin ilim, irfan ve hikmet gerektirdiğini söyledi.

Gerçek hakikate ulaşmak için ilim, irfan ve hikmet sahibi olmak gerektiğini anlatan Soykan, Mevlana Celaleddin-i Rumi hakkında bilgi vererek, Mevlana'nın temel öğretisinin ise aşk, sabır, tevazu, hoşgörü ve insan sevgisi olduğunu, bu özelliklere bugün de fazlasıyla ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Mevlana'nın eserleri ve sözlerinin her zaman yol gösterici olduğuna işaret eden Konyalılar Karamanlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği Başkanı Erol Kütahya ise Hz. Mevlana'nın Allah aşkı ve insan sevgisiyle Konya'da vücut bulduğunu kaydetti.

Programın hazırlanmasında emeği geçen ve katkı sunanlara teşekkür eden Kütahya, Mevlana'nın öğretilerinin hayatın her döneminde yer bulduğunu ifade etti.

Programa, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

