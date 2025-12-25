Bugün
Konya'da fener alayı coşkusu yaşandı

Yayınlanma Tarihi: 25.12.2025 09:50

Şivlilik Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar, Regaib Kandili günü sabah erkenden kapı kapı dolaşıp şeker ve çikolata toplayacak

Selçuklu devletine başkentlik yapan Konya'da üç ayların başlangıcında kutlanan "Şivlilik Çocuk Bayramı" dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Kentte Osmanlı dönemi öncesinden bugüne uzanan geleneklerden biri olan "şivlilik" kutlamaları, Regaib Kandili'nden bir gün önce geceleyin başlıyor.

Gelenek kapsamında bu yıl da Kültürpark başta olmak üzere, birçok noktada etkinlikler yapıldı.

Her yıl fener alayı ve "şivlilik" adı verilen programlarda, binlerce çocuk aileleriyle eğlenceli zaman geçiriyor.

Kültürpark'a çocuklarıyla gelen çok sayıda vatandaş, yaktıkları fenerleri gökyüzüne uçurdu.

Öte yandan, Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kültürpark'ta yoğun şekilde balon uçurulması nedeniyle tramvay havai hattında olumsuzluk yaşandı.

Kampüs tramvayları geçici olarak Belediye İstasyonu'nda manevra yaptı.

Havai hatta takılan balonların temizlenmesinin ardından tramvay seferlerinin Zafer ve Alaaddin istasyonları üzerinden devam edeceği duyuruldu.

