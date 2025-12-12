Bugün
Türk kültürüne ait asırlık gelinlikler, Hırvatistan'da düzenlenen sergide tanıtıldı

Yayınlanma Tarihi: 12.12.2025 09:16

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Türk düğün kültürünü tanıtmak amacıyla Anadolu'nun asırlık geleneksel gelinlikleri ile el emeği çeyizlerinden oluşan sergi açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nde kursiyer ve öğretmenler tarafından hazırlanan eserler, Zagreb'deki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Türk kültürünü korumak ve gelecek kuşaklara ulaştırmak amacıyla "Düğünümüz Var" başlığıyla açılan sergide Anadolu'nun farklı bölgelerine ait asırlık gelinlikler, gelin çeyizleri ve düğün sofrasını anlatan eserler yer aldı.

Zagreb Şehri Türk Azınlık Temsilciliği ve Zagreb YEE'nin destek verdiği serginin açılışında konuşan İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın, serginin, Türkiye'nin kültürel değerlerini uluslararası platformda tanıtma amacı taşıdığını belirtti.

Aydın, serginin, Türk kültürünü paylaşmak ve Türkiye ile Hırvatistan arasındaki dostluğu güçlendirmek açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Türk düğün motifleri, el emeği aksesuarlar, takılar, gelinbaşı ve süsleme unsurları gibi zengin el sanatları çalışmalarının bulunduğu sergi yarın sona erecek.

