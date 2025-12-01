Türkiye’de en çok izlenen 10 animasyon filmden 7’si yerli yapım

Türkiye'de her hafta dramdan komediye, aksiyondan bilim kurguya, korkudan animasyona birçok film vizyona giriyor.

Kimi zaman komedi, kimi zaman dram kimi zaman biyografi filmleri gişede büyük başarıya ulaşırken, animasyon filmler de azımsanamayacak büyüklükte izleyici ilgisiyle karşılaşıyor.

Fransız çizer ve animasyoncu Emile Cohl'un 1908'de geleneksel (elle çizme) tekniğiyle yapıp, izleyiciyle buluşturduğu ilk çizgi film "Fantasmagorie"den 117 yıl sonra bugün, gelişen teknoloji ve kaynaklarla animasyon türünde insan hayalinin uçsuz bucaksız örnekleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.

Animasyon filmler sanılanın aksine, çocuk izleyiciden daha çok yetişkin izleyicinin ilgisini beyaz perdeye çekiyor.

AA muhabirinin Box Office Türkiye'den yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de bugüne kadar gösterime giren animasyon filmler arasında ilk 10 sıraya bakıldığında, İsmail Fidan'ın yönettiği, TRT Çocuk'un çizgi filmlerinden "Rafadan Tayfa"nın sinema filmleri serisinin tamamı ilk 10'da yer alıyor.

- "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"

Animasyon türünde en çok izlenen filmler arasında ilk sırayı Rafadan Tayfa serisinden Aralık 2019'da vizyona giren, "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" aldı. İsmail Fidan'ın yönettiği, Ozan Çivit'in senaryosunu kaleme aldığı yapım, vizyonda kaldığı 24 haftada, 3 milyon 444 bin 814 izleyiciye ulaşarak birinci sırada yerini aldı. Filmden elde edilen gelir ise 55 milyon 735 bin lira oldu.

- "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa"

Yönetmenliğini İsmail Fidan'ın üstlendiği, Ozan Çivit'in senaryosunu yazdığı "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa", vizyona girdiği 6 Ocak 2023'ten itibaren 2 milyon 853 bin izleyiciyi sinema salonlarına çekerek, listenin ikinci sırasında yer edindi. Filmin hasılatı 170 milyon lirayı aştı.

- "Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör"

Sevilen kahramanlar Hayri, Kamil, Akın, Sevim, Hale ve Mert'in, geçmiş ve geleceğin tam ortasında dev bir maceraya hazırlanmasını konu edinen "Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör", 2 milyon 815 bin izleyici ve 306 milyon 781 bin lira gelir ile en çok izlenen üçüncü film oldu.

Filmin yönetmenliğini İsmail Fidan yaparken, senaryosunu Arzu Yurtseven kaleme aldı.

- "Ters Yüz 2"

Gupse Özay, Aslı İnandık ve Yaren Özaydın'ın seslendirmelerini yaptığı, Kelsey Mann'ın yönettiği animasyon filmi "Ters Yüz 2", en çok izlenenler sıralamasında dördüncü sıraya girdi.

ABD yapımı film, 2 milyon 460 bin kişi tarafından izlenirken, elde edilen gelir ise 408 milyon 493 bin lirayı aştı.

- "Rafadan Tayfa: Kapadokya"

Rafadan Tayfa'nın beşinci filmi olan "Rafadan Tayfa: Kapadokya", en çok izlenenler arasında 5. sırayı aldı.

Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in Kapadokya'da yaşadığı maceraları işleyen filmin toplam izleyici sayısı 2 milyon 307 bini geçerken, elde edilen gelir ise 389 milyon lirayı aştı.

Filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını, serinin diğer dört filmini de yöneten İsmail Fidan üstlendi. Senaryosunu ise Ozan Çivit yazdı.

- "Allah'ın Sadık Kulu: Barla"

Isparta'nın Barla kasabasına sürülen Said Nursi'nin ömrünün burada geçen yıllarını konu alan "Allah'ın Sadık Kulu: Barla", animasyon filmler içinde en çok izlenen altıncı film oldu.

Yönetmen koltuğuna Esin Orhan'ın oturduğu yapım vizyona girdiği 2011'de 2 milyon 227 bin kişiyi sinema salonlarına çekti. Filmden elde edilen hasılat 15 milyon 669 bin lirayı aştı.

- "Kral Şakir Korsanlar Diyarı"

"Kral Şakir Oyun Zamanı"nın devam filmi "Kral Şakir Korsanlar Diyarı", listenin yedinci sırasında yer aldı.

Bir maceraları sırasında gizemli bir küreye hapsolan Kral Şakir ve arkadaşlarının hikayesini anlatan yapım, 2 milyon 107 bin izleyiciye ulaşırken, elde edilen hasılat ise 34 milyon 302 bin lira oldu.

Filmin yönetmenliğini Haluk Can Dizdaroğlu ile Berk Tokay yaptı.

- "Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor"

Steve Martino ve Mike Thurmeier tarafından yönetilen "Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor" en çok izlenen sekizinci film oldu.

Seslendirmelerini Ali Poyrazoğlu, Yekta Kopan ve Haluk Bilginer'in yaptığı, 2012'de vizyona giren film, bir milyon 883 bin izleyiciye ulaştı. Elde edilen gelir de 18 milyon 551 bin lirayı geçti.

- "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası"

İsmail Fidan'ın yönettiği, Kamil, Hayri, Akın ve Mert'in mahallelerini kurtarmak için atıldığı macerayı beyaz perdeye taşıyan "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" filmi listenin dokuzuncu sırasında yerini aldı.

Bir milyon 802 bin kişinin izlediği 2018 yapımı filmden elde edilen gelir 20 milyon 455 bin liraya ulaştı.

- "Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı"

Mike Thurmeier'ın yönettiği, 2009'da izleyiciyle buluşan "Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı" (Ice Age: Dawn of the Dinosaurs) filmi bir milyon 434 bin seyirciyle en çok izlenen onuncu film oldu.

Seslendirmelerini Ali Poyrazoğlu, Yekta Kopan ve Haluk Bilginer'in yaptığı filmden 11 milyon 448 bin gelir elde edildi.

