Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Kültür Sanat İzmir birçok sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak

İzmir birçok sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak

Yayınlanma Tarihi: 01.12.2025 11:03

İzmir'de 1-7 Aralık'ta tiyatro, opera, konser ve sergilerden oluşan kültür sanat programı izleyiciyle buluşacak.

İzmir birçok sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Elhamra Sahnesi'nde 2 ve 4 Aralık'ta "W.A. Mozart Konser Aryaları" konserini , Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde ise 6 Aralık'ta "Attila" operasını sahneleyecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu hafta boyunca farklı sahnelerde oyunlarını izleyicilerle buluşturacak. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Radyo-yu Hümayun", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Kaçaklar", Bornova Fuaye Sahnesi'nde "Böcek Oteli", Karşıyaka Fuaye Sahnesi'nde "Kırmızı Kanatlı Baykuş" izleyiciyle buluşacak.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 4 Aralık'ta Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Salonu'nda konser verecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ise şef Alessandro Cedrone yönetiminde, solist Hyesang Park eşliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) 5 Aralık'ta konser gerçekleştirecek.

- İKSF'de seminerler, atölyeler ve sergiler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) hafta boyunca çeşitli seminer, atölye ve sergilere ev sahipliği yapacak.

Yunus Bayraktar'ın "Türkiye'nin Görkemli Şelaleleri" semineri, 2 Aralık'ta düzenlenecek.

İKSF'de 3 Aralık'ta Prof. Dr. Ceren Ünal'ın "Sütun Üzerinde Yaşam ve İkonografi: Bizans'ın Stylit Azizleri" semineri, Sultan Nagihan'ın "Renklerin Rüyası" ebru atölyesi gerçekleştirilecek.

Selim Martin'in "Tarih Öncesi Müzik" semineri 4 Aralık'ta, Çağrı Başkurt'un "Osmanlı İmparatorluğu'nda Törensel Hayat: Saray ve Kahve" başlıklı semineri ise 5 Aralık'ta yapılacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü öğrencileri, 5 Aralık'ta "Genç Yetenekler Genç Sesler" konseri verecek.

Liz Sarda'nın "Dönüşüm: Sanatla Sürdürülebilirlik" sergisi 1-14 Aralık arasında ziyaret edilebilecek.

- AASSM'de konser ve gösteriler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Metropol Orkestrası, "Volkan Konak ve Edip Akbayram'ı Anma" konserini 2 Aralık'ta AASSM'de gerçekleştirecek.

Türk müziğinin önemli bestecisi Ahmed Adnan Saygun ve Macar besteci Bela Bartok'un eserlerinden oluşan "SAYGUN ve BARTOK Açıklamalı Resital" 3 Aralık'ta İbrahim Yazıcı'nın anlatımları eşliğinde AASSM Büyük Salon'da seslendirilecek.

Çağdaş dans gösterisi "Cüret", 6 Aralık'ta AASSM Küçük Salon'da sahnelenecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü öğrencilerinin "Tınaztepe Seramik ve Cam" başlıklı sergisi 4 Aralık'ta AASSM Giriş Kat Batı Galeri'de açılacak ve 31 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Hyesang Park

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Din ve Şiddet

Din ve Şiddet

Mevsimsel duygu durum bozukluğu: Kış Depresyonu

Mevsimsel duygu durum bozukluğu: Kış Depresyonu

Kur’an-ı Kerim rehberliğinde şehir – kent ayrımı

Kur’an-ı Kerim rehberliğinde şehir – kent ayrımı

Türk lehçelerinde Aralık ayı

Türk lehçelerinde Aralık ayı

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: "İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor"

Semender nesiller

Semender nesiller

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Jew York tarihe karışıyor

Jew York tarihe karışıyor

>