Bir Adım Var Vakfı desteklediği sanatçılarla BASE'de sanatseverlerle buluşuyor

Yayınlanma Tarihi: 26.11.2025 09:07

Bir Adım Var Vakfı, BASE ile beş yıldır sürdürdüğü işbirliği kapsamında, görsel sanatlar bursiyerlerinin eserlerine yer verdiği seçkisiyle, 26-30 Kasım'da BASE'de sanatseverlerle buluşacak.

Bir Adım Var Vakfı desteklediği sanatçılarla BASE’de sanatseverlerle buluşuyor

İpek Ilıcak Kayaalp'in kurduğu vakıf, sanat, müzik, teknoloji, bilim ve spor gibi alanlarda eğitim gören öğrencilere destekler sunuyor.

Vakıf, görsel sanatlar bursiyerlerinin portfolyo hazırlama, sergi katılımı, görünürlük desteği ve kariyer gelişimine yönelik eğitimlerle üretim süreçlerine eşlik ediyor. Ayrıca mentörlük, atölye çalışmaları ve ilham veren sanatçılarla bir araya gelmelerini, alanlarındaki deneyimlerini paylaşmalarını ve profesyonel dünyaya hazırlanmalarını sağlıyor.

Bursiyerlerin her yıl yeni ürettikleri eserlerle BASE'e katılımı teşvik edilirken, sanat alanındaki görünürlükleri, işbirliği kurma olanakları ve güncel sanat dünyasını keşfetme süreçleri destekleniyor.

BASE'in bu yılki edisyonunda, vakfın görsel sanatlar danışmanı Melike Bayık'ın yıl içinde çeşitli eğitimler ve mentörlük buluşmalarında çalıştığı 12 bursiyerin resim, heykel, çizim, rölyef, fotoğraf, video yerleştirme, dijital tasarım, storyboard, lif sanatı ve baskı eserleri yer alıyor.

Bu sene BASE'de eserlerini sergileyen genç sanatçılar arasında Arzu Şemşi Kaygusuz, Bahar Kıyıklık, Deniz Ada Depecik, Feyzagül Korkmaz, İlayda Almaz, Melis Sürüç, Sara Akkuş, Sevinç Orman, Sudenaz Korkmaz, Şevval Yılmaz, Ümre Akalp ve Zenetsu Umul yer alıyor.

Bir Adım Var Vakfı İpek Ilıcak Kayaalp

